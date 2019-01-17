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فيديو - تقرير قناة 7 نيوز الاسترالية عن وفاة الطالبة اية مصاروة من باقة
2019-01-17 14:32:49
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تقرير قناة 7 نيوز الاسترالية عن وفاة الطالبة اية مصاروة من باقة
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الشرطة الاسترالية تنشر تقريرا حول الطالبة أية مصاروة - تحدثت مع شقيقتها وسمعتها تصرخ وانقطع الاتصال بها
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