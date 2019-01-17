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ضبط 1500 سائق خلال الاسبوع الاخير خلال استخدامهم الهاتف النقال اثناء القيادة



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جاء في بيان صادر عن المتحدث بإسم شرطة إسرائيل للإعلام العربي: خلال العام 2018 قام افراد شرطة قسم المرور بالعمل بشكل مركز خصوصًا في مجال مخالفات السهو - استخدام الهاتف النقال اثناء القيادة، حيث شهدت المعطيات هذا العام في هذا المجال ارتفاع بدرجة 14% مقرانة مع سنة 2017 .


خلال العام 2018 تم تسجيل 126,700 مخالفة استخدام الهاتف النقال اثناء القيادة خلال.

خلال الاسبوع الاخير قام افراد قسم المرور في الشرطة نشاط لتطبيق القانون بهدف الحد من كمية المصابين وايضا لردع السائقين، بواسطة وسائل وطرق علنية وسرية وذلك بهدف تعزيز الشعور بالآمان لدى المواطنين الممتثلين للقانون.


من تحليل نتائج النشاط لتطبيق القانون، تبين ان خلال الاسبوع الاخير، تم تسجيل اكثر من 5,000 مخالفة سير، من خلال التركيز على الشوارع والطرقات التي تم تحديدها وفق البحوثات التي اجراها قسم البحوثات في قسم المرور للشرطة، حيث غالبيتها الساحقة، ضد المخالفات التي تشكل خطرًا على مستخدمي الطريق، والقيادة المتهورة على المحاور المركزية:


🔹 من خلال نشاط ضد مخالفات السهو وعدم التركيز في القيادة تم ضبط اكثر من1500 سائق قام باستخدام الهاتف النقال أثناء قيادة السيارة بشكل منافٍ للقانون ، حيث تم تغريمهم ب 1000 ₪ و 8 نقاط في حقهم. 

🔹 تم تسجيل حوالي اكثر من 370 مخالفة لسائقي الشاحنات بسبب عطل تقني مما يشكل خطرًا على سلامة وأمن مستخدمي الطريق وغيرها من المخالفات.

🔹 كما وتم تحييد 36 سيارة لمدة 30 يوم ونقلها الى مصفات شرطية بعد ان ارتكب سائقيها مخالفات خطيرة.

🔹 كما وتم الغاء 13 رخصة قيادة لمدة 30 يوم لسائقين قد ارتكبوا مخالفات خطيرة.

🔹 كما وتم من خلال إستخدام الوسائل التكنولوجية المتقدمة منها كميرات الستيلز تسجيل اكثر من 700 مخالفة مثل إستخدام الهاتف النقال وعدم منح حق استخدام الطريق بشكل آمن.

🔹 كما وقام أفراد شرطة المرور بتحرير أكثر من 550 مخالفة لسائقين قادوا سياراتهم بسرعة فائقة.




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