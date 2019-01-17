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متابعون يطلبون الزواج من " وعد " .. وهذا ردها ... فيديو



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



سخرت الفنانة السعودية وعد من عروض الزواج التي تتلقاها من قبل عدد من معجبيها، عر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي.



الفنانة السعودية نشرت مقطع فيديو، على حسابها الخاص على “سناب شات”، ردت خلاله على هذه العروض، بقولها: “شلون يعني تريدأن تتزوجني وأنت تعرفني وأنا لا أعرفك”.


وعد وصفت هذه الطريقة بالرخيصة، حيث قالت: ” لا أفكر أن أتزوج بهذه الطريقة لأنها رخيصة”، كما سخرت من الأسماء التي يطلقها بعض مقدمي هذه العروض على أنفسهم عبر مواقع التواصل، مشيرة إلى أنها لا يمكنها أن تكتب مثل هذه الأسماء على بطاقة الدعوة لحفل الزفاف.


وكانت وعد قد شاركت جمهورها مؤخرا بمقطع فيديو طريف، ظهرت فيه من داخل سيارتها وهي ترتدي النقاب، وتحدثت مازحة عن معاناتها مع الضوء الخافت داخل السيارة بسبب لون بشرتها الأسود.


وعد أوضحت إن لون بشرتها الأسود يحتاج الى الضوء القوي ليظهر جمالها، حيث قالت مازحة: “السود اللي مثلي يحتاجون الى ضوء أقوى، الى بروجكتور كبير ليظهروا جمالهم”.


وأضافت: ” الشركة اللي تصنع السيارة ليش يحطوا ضوء صغير حتى نبين بشعين وغير واضحين لأننا سود البشرة. نطالب بأن يكون الضوء اقوى”.




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