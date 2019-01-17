ذكرت تقارير طبية في إيرلندا، أن رجلا في الثالثة والثلاثين من العمر انتهى به الأمر في المستشفى بعدما حقن نفسه بجرعات كثيرة من سائله المنوي حتى يتخلص من ألم الظهر.

وبحسب موقع "غيزمودو"، فإن الرجل حقن نفسه عن طريق الذراع طيلة 18 شهرا، لكنه اضطر إلى قصد الطبيب بعدما تفاقم وضعه الصحي وشعر بألم شديد في أسفل الظهر.وإثر قيامهم بعملية الفحص، اكتشف الأطباء بؤرة منتفخة ومحمرة في ساعد الرجل، وحين سألوه حول السبب، اعترف بأنه كان يحقن نفسه بـالسائل المنوي مستخدما إبرة اشتراها عن طريق الانترنت.