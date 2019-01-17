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مصرع 5 أشخاص وإغلاق 4 موانئ جراء عاصفة ترابية في مصر



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



 لقي 5 أشخاص مصرعهم في مصر، الأربعاء، جراء عاصفة ترابية شديدة ضربت عدة محافظات.



ووفق وسائل إعلام مصرية، لقي شخص مصرعه وأصيب اثنان آخران إثر سقوط جزء من عقار في محافظة بورسعيد (شمال شرق)، فيما لقي 4 آخرون مصرعهم جراء انقلاب حافلة ركاب في محافظة كفر الشيخ (دلتا النيل / شمال) بسبب الطقس السيئ.


وقالت وكالة الأنباء الرسمية في مصر، إن سوء الأحوال الجوية والعاصفة الترابية تسبب في نشوب حريق بخمسة منازل بمحافظة الإسماعيلية (شمال شرق)، جراء حدوث ماس في خطوط كابلات الكهرباء دون وقوع خسائر في الأرواح.


كما أعلنت وزارة الصحة المصرية في بيان اليوم، إصابة 27 شخصا إثر انقلاب حافلة نقل ركاب بمحافظة السويس (شمال شرق)، بسبب سوء الأحوال الجوية.




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