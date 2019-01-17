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الشرطة الاسترالية تنشر تقريرا حول الطالبة أية مصاروة - تحدثت مع شقيقتها وسمعتها تصرخ وانقطع الاتصال بها



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أعلنت الشرطة الأسترالية، الخميس، مقتل طالبة إسرائيلية في مدينة ملبورن عندما تعقبها القاتل (الذي تبحث عنه الشرطة) وهاجمها بالقرب من الجامعة التي تدرس فيها.



وعثر المارة على جثة آية مصاروة أمس الأربعاء قرب مجمع باندورا في جامعة لا تروبي في شمال شرق ملبورن، ثاني أكبر المدن الأسترالية. وقالت الشرطة إنها "مواطنة إسرائيلية".


وقتلت مصاروة في الساعة 12:10 بعد منتصف الليل، عقب وقت قصير من نزولها من الحافلة في ضاحية بوندورا، حسبما قال المفتش أندرو ستامبر، وفقا لوكالة "اسوشيتد برس".


وأضاف ستامبر أن آية كانت تجري محادثة مع أختها عندما تعرضت للهجوم أثناء عودتها إلى منزلها من نادي كوميدي.


ونوه إلى إن شقيقتها "سمعت صوت الهاتف يسقط على الأرض وسمعت بعض الأصوات".


وقال ستامبر: "من منطلق الاحترام للعائلة، لا نخوض في تفاصيل الإصابات وطبيعة الاعتداء"، مضيفا: " كان هذا هجوما رهيبا مروعا بالقطع على شابة بريئة كانت تزور مدينتنا".


وأوضح ستامبر إن حقيبة آية قطعت وإن بعض محتوياتها أزيلت. كما عثرت الشرطة على قبعة بيسبول سوداء وقميص قصير الأكمام رمادي وأسود اللون تشتبه الشرطة في أن أحد المعتدين تركهما بعد الهجوم.


وقال عم الضحية إن آية كانت تدرس في جامعة شنغهاي وأمضت الشهور الأخيرة في ملبورن في برنامج للدراسة بالخارج.







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