د., أورنا, سمحون, مديرة, لواء, الشّمال, :, مبروك, للمفتّشين, وللمفتّشات, المتميّزين, لعام, 2018,

د. أورنا سمحون ، مديرة لواء الشّمال : أنا منفعلة جدّا وسعيدة جدّا أن أقدّم التّهاني والتّبريكات للموظّفين المتميّزين لعام 2018 في لواء الشّمال . أنّ هذا يبعث الفخر والاعتزاز . تكريم المتميّزين هو وسام تقدير واعتراف بدور هؤلاء الموظّفين على الصّعيد المهني وعلى الصّعيد الشّخصي وهو ثمرة الجهود المباركة التي يقوم بها الموظّفون لتطوير ودعم جهاز التّعليم . الموظّفون الحاصلون على الجائزة هم مثال يقتدى به في العمل النّاجح المميّز وعملهم يتميّز بجودة الخدمة التي يقدّمها الموظّفون لجهاز التّعليم .

لواء الشّمال اختار 25 مفتّشا وموظّفا متميّزا من المجتمع متحدّث اللغة العربيّة تمّ اختيار كل من :1. سليمان سلامه ، مفتّش موضوع الريّاضيات .2. عمر حجّوج ، مفتّشا عامّا المجتمع العربي .3. سناء بكري، مفتّشة رياض الأطفال .4. ايهاب قاسم حلبي، مفتّشة رياض الأطفال .5. عطاف خوالد ، مفتّشة رياض الأطفال .6. نجوى سروجي مزاريب ، مفتّشة رياض الأطفال .اضافة على ذلك تمّ اختيار الموظّف وفيق شبل ، مسؤول الأمن ، الآمان والطوارىء في لواء الشّمال .