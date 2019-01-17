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د. أورنا سمحون مديرة لواء الشّمال : مبروك للمفتّشين وللمفتّشات المتميّزين لعام 2018



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د. أورنا سمحون ، مديرة لواء الشّمال : أنا منفعلة جدّا وسعيدة  جدّا أن أقدّم التّهاني والتّبريكات للموظّفين المتميّزين لعام 2018  في لواء الشّمال . أنّ هذا يبعث الفخر والاعتزاز . تكريم المتميّزين هو  وسام تقدير واعتراف بدور هؤلاء الموظّفين  على الصّعيد المهني وعلى الصّعيد الشّخصي  وهو ثمرة الجهود المباركة التي يقوم بها الموظّفون لتطوير ودعم جهاز التّعليم . الموظّفون الحاصلون على الجائزة هم مثال يقتدى به في العمل النّاجح المميّز وعملهم يتميّز  بجودة الخدمة التي يقدّمها الموظّفون لجهاز التّعليم .


لواء الشّمال اختار 25 مفتّشا وموظّفا متميّزا  من المجتمع متحدّث اللغة العربيّة تمّ اختيار كل من  :

 1.  سليمان سلامه ، مفتّش موضوع الريّاضيات .

2. عمر حجّوج ، مفتّشا عامّا المجتمع العربي .

3. سناء بكري، مفتّشة رياض الأطفال .

4. ايهاب قاسم حلبي، مفتّشة رياض الأطفال .

5. عطاف خوالد ، مفتّشة رياض الأطفال .

6.  نجوى سروجي مزاريب ، مفتّشة رياض الأطفال .
 
اضافة على ذلك تمّ اختيار الموظّف وفيق شبل ، مسؤول  الأمن ، الآمان والطوارىء في لواء الشّمال .




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