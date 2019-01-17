د., أورنا, سمحون, مديرة, لواء, الشّمال, :, مبروك, للمفتّشين, وللمفتّشات, المتميّزين, لعام, 2018,

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جاء في بيان صادر عن المتحدث بإسم شرطة إسرائيل للإعلام العربي: خلال العام 2018 قام...
أعلنت الشرطة الأسترالية، الخميس، مقتل طالبة إسرائيلية في مدينة ملبورن عندما...
تجري في منتجع جبل الشيخ الاستعدادات على قدم وساق لافتتاحه امام الزوار.. وافيد...
جاءنا في بيان صادر عن كمال عطيله الناطق بلسان وزارة التربية والتعليم للوسط العربي...
شهدت البلاد الأيام الأخيرة منخفض جوي وأمطار غزيرة مباركة بكميات فاقت المتوقع...
قامَ رئيسُ بلديّة باقة الغربيّة، المحامي مرسي خالد أبو مخّ، صبيحَةَ اليوم...
قال الناطق الرسمي باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة إن "أي خطة سلام لا تتضمن إقامة...
عقدتُ مؤخرا ، جلسة عمل مثمرة، بين رئيس المجلس المحلي في ديرحنا، قاسم سالم مع...
اصيب صباح اليوم في احدى ورشات البناء في مدينة عسقلان (اشكلون) عامل وصفت اصابته...
بدأت الثلوج التي تساقطت بغزارة ليلة امس وفجر اليوم في منطقة مجدل شمس وبقعاتا...