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فيديو وصور - الثلوج تغطي جبل الشيخ بعد انحصار العاصفة



  |   خطاب نصار   |   اضافة تعليق



تجري في منتجع جبل الشيخ الاستعدادات على قدم وساق لافتتاحه امام الزوار..



وافيد نقلا عن ادارة الموقع ان الثلوج في المنتجع غطته بالكامل بعد ان تساقطت كمية كبيرة منها ليلة امس خلال العاصفة الثلجية الاقوى منذ سنوات في المنطثة .




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