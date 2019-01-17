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اليكم سعر إطلالة هيفاء وهبي الأخيرة في حلقة «لهون وبس»



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



خطفت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي أنظار الجميع بإطلالة جذابة، خلال استضافتها في حلقة خاصة من برنامج “لهون وبس” مع هشام حداد على قناتي الـLBCI والـLDC، والتي حملت عنوان “لهيفا وبس”.



هيفاء تألقت في الحلقة بفستان قصير ضيق باللون الزيتي، من مجموعة Alexandre Vauthier لخريف وشتاء 2018 للأزياء الجاهزة، ويبلغ ثمنه نحو 3,225 دولاراً أميركياً.


وانتعلت بحذاء أسود أنيق، ن توقيع فيرساتشي تميّز بكلمة “Vogue” الملوّنة والمزخرفة على جانب واحد منه، ويبلغ ثمنه نحو 1,150 دولاراً أميركياً.


وأكملت الفنانة اللبنانية إطلالتها بمجوهرات ماسية رقيقة، وتركت شعرها الأسود منسدلا على ظهرها، وتزينت بمكياج قوي.


يذكر أن الفنانة اللبنانية هيفاء وهبى تستعد للتعاون مع كل من الملحن بلال سرور والشاعر أحمد المالكى فى أغنية جديدة تحمل إسم “قعدة وبتفرج”، حيث من المقرر أن تقدمها هيفاء بشكل مختلف عن أعمالها السابقة ومن المقرر طرحها خلال الفترة القليلة القادمة.


وكانت هيفاء وهبى، قد طرحت مؤخرا أغنية “اجمدى” من ألبومها “حوا” على طريقة الفيديو كليب على موقع “يوتيوب” ومختلف مواقع التواصل الاجتماعى وهى من كلمات أحمد المالكى وألحان محمد الوزيرى.




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