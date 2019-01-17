بلدية الناصرة - العاصفة تمر بسلام

شهدت البلاد الأيام الأخيرة منخفض جوي وأمطار غزيرة مباركة بكميات فاقت المتوقع صحبتها كتلة هوائية باردة حيث كان الطقس عاصفاً أدى الى ان تكون أقسام الطوارئ في شتى السلطات المحلية على أهبة الاستعداد في مثل هذه الظروف الطارئة والتي تحصل بها عادة حالات من الغرق لبعض البيوت المنخفضة واغلاق شوارعٍ وانهيارات لكتل ترابية .في الناصرة والحمدلله كان قسم الطوارئ في البلدية على أتم الاستعداد وأقسام الصيانة وطواقمها حاضرة تعمل على مدار الساعة من أجل حل كل اشكال يطرأ في مثل هذا الطقس وهذا المنخفض .رئيس بلدية الناصرة السيد علي سلام كان حاضراً كعادته في مثل هذه الحالات الطارئة حيث تواجد في أكثر من موقعٍ الأيام الثلاث الاخيرة امتداد من الاثنين حتى الاربعاء ورافق عمال قسم الصيانة في لحظات انحباس الامطار في مفرق البيج قرب البلدية حيث أنجز قسم الطوارئ حل مشكلة الانحباس في فترة وجيزة .لقد شهدت القرى والمدن في شمال البلاد فيضانات وغرق لبعض البيوت وضعف في البنية التحتية الأمر الذي لم يحصل بتاتاً في الناصرة.رئيس بلدية الناصرة السيد علي سلام يرى بمرور العاصفة والمنخفض الجوي وغزارة الأمطار التي رافقت المنخفض الجوي دون احداث أي اغلاق لشارعٍ ودون أضرار تحصل وبقيت البنية التحتية للمدينة تستوعب هذا الكم الهائل من الأمطار المباركة خطوة طيبة واستعداد باهرٍ لأقسام الطوارئ والصيانة ولعدد من موظفي البلدية الذين رافقوه في الايام الثلاثة الاخيرة مقدماً لهم الشكر والتقدير ومؤكداً أننا ماضون في هذا الأمر الذي من خلاله نخدم أهالي المدينة في اللحظات الحرجة وان مكتب رئيس البلدية مفتوح لمتابعه أي ضررٍ لحق بأي مواطن جراء المنخفض الجوي.ان العمل في مؤسسة البلدية هو انتماء أولاً وليس وظيفة عادية حيث من المتوقع من المستخدمين ان يكون عندهم الغيرة على بلدهم والانتماء لأهلهم ومواطنيهم .لقد مرت العاصفة بسلام وستعمل البلدية من خلال أجهزتها ذات الصلة الهندسية منها والصيانة والطوارئ والمعدات ان تكون العين الساهرة على مصالح الناس وحل أي اشكال طارئ يكون نتيجة ظروف الطقس وتقلباتهِ.