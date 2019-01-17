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"ديلي ميل": رهف تتذوق "لحم الخنزير" في كندا!



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



أقدمت الشابة السعودية رهف محمد القنون على تذوق لحم الخنزير في كندا لأول مرة في حياتها، وذلك في إطار انطلاقها نحو الحرية التي كانت تبحث عنها، وفقا لما جاء في صحيفة "ديلي ميل".



ونشرت رهف صورتين لها في صفحتها على "سنابشات" خلال تواجدها في أحد المطاعم في مدينة تورنتو، إحداهما وهي تحمل قهوة من "ستاربكس"، وتظهر فيها بفستان قصير جدا، والأخرى صورة لطبق من اللحم علقت عليه: "يا إلهي إنه لحم خنزير مقدد".


وهذه ليست المرة الأولى التي تنشر فيها رهف محمد، التي قررت التخلي عن لقبها "القنون" بعد تبرؤ عائلتها منها، صورا من هذا النوع، حيث سبق لها أن شاركت متابعيها على موقع "تويتر" صورا لها أثناء مغادرتها تايلاند باتجاه كندا وبحوزتها كأس من "المشروب الأحمر" توقع معلقون أنه نبيذ.


كما قالت وسائل إعلام، إن الشابة السعودية أعربت عن رغبتها في التخلي عن الإسلام.


وتقول رهف إنها تعرضت للعنف الجسدي والنفسي من عائلتها، الأمر الذي دفعها للهروب إلى تايلاند، في حين نفت العائلة ذلك. ومنحها رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو حق اللجوء، وتم استقبالها في المطار أحسن استقبال وتوفير امتيازات خاصة لها.




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