تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-01-17 14:24:45 ضبط 1500 سائق خلال الاسبوع الاخير خلال استخدامهم الهاتف النقال اثناء القيادة |  2019-01-17 14:15:17 إيرلندي يحقن نفسه بالسائل المنوي لـ"تسكين آلامه" |  2019-01-17 13:58:46 مصرع 5 أشخاص وإغلاق 4 موانئ جراء عاصفة ترابية في مصر |  2019-01-17 13:31:30 الشرطة الاسترالية تنشر تقريرا حول الطالبة أية مصاروة - تحدثت مع شقيقتها وسمعتها تصرخ وانقطع الاتصال بها |  2019-01-17 13:23:12 د. أورنا سمحون مديرة لواء الشّمال : مبروك للمفتّشين وللمفتّشات المتميّزين لعام 2018 |  2019-01-17 12:50:29 فيديو وصور - الثلوج تغطي جبل الشيخ بعد انحصار العاصفة |  2019-01-17 12:32:23 الميزانيّة التّفاضليّة لطلاب المجتمع العربي- برنامج جديد للوزارة ‎ |  2019-01-17 12:27:32 بلدية الناصرة - العاصفة تمر بسلام |  2019-01-17 12:30:21 "ديلي ميل": رهف تتذوق "لحم الخنزير" في كندا! |  2019-01-17 12:23:58 انفجار ضخم في جامعة ليون شرق فرنسا |  2019-01-17 12:30:46 اكتشاف حمية تنقذ 11 مليون شخص من الموت سنويا |  2019-01-17 12:06:14 سعيد مصاروة والد الطالبة أية من باقة : التحقيق مستمر بحثا عن الجُنَاة المشتبه بإقدامِهِم على الجريمة البشعة |  2019-01-17 11:43:19 أبو ردينة: كامل القدس الشرقية عاصمة لدولة فلسطين |  2019-01-17 11:16:59 السعودية تدحض "الادعاءات" الكندية ضدها بشأن رهف القنون : المملكة منحت المرأة السعودية كامل حقوقها |  2019-01-17 11:15:39 صفحة جديدة في سجل رونالدو الذهبي بالنهائيات |

الرئيسية | رياضة عالمية



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

هيغواين إلى تشلسي في "مهمة طارئة"



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



ذكرت تقارير إعلامية أن نادي ميلان الإيطالي وافق على إعارة نجمه الأرجنتيني غونزالو هيغواين إلى نادي تشلسي الإنجليزي لمدة 6 أشهر، قابلة للتمديد سنة أخرى.



وأوضحت صحيفة "ميرور" البريطانية أن هيغواين سيعود مرة أخرى للعب تحت أمرة المدرب الإيطالي ماوريسيو ساري، لكن هذه المرة في صفوف "البلوز" بعد أن كان برفقته في نادي نابولي الإيطالي.


وكان المهاجم الأرجنتيني تألق مع نابولي عقب انتقاله إلى نادي الجنوب الإيطالي قادما من ريال مدريد، إذا سجل 36 هدفاً في 35 مباراة بالدوري خلال موسم 2016.


وبعد ذلك انتقل إلى نادي يوفتنوس مقابل 75 مليون إسترليني، ليفوز مع السيدة العجوز بلقب الدوري الإيطالي 2017- 2018، لكنه خسر مكانه في الفريق بعد قدوم النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، مما اضطره إلى الانتقال إلى ميلان.


وأبرم تشلسي الصفقة، لحل مشاكل الفريق على مستوى خط الهجوم، في ظل عدم قناعة مدرب "البلوز" بالثنائي أوليفييه جيرو وألفارو موراتا.


وتجدر الإشارة إلى أن النادي اللندني يحتل حاليا المركز الرابع، وهو أحد المراكز المؤهلة إلى دوري أبطال أوروبا في الموسم القادم.




كلمات متعلقة

هيغواين, إلى, تشلسي, في, "مهمة, طارئة",

تابعونــا

بعد وصوله للرقم 400.. ميسي يتحدث عن أجمل أهدافه بعد وصوله للرقم 400.. ميسي يتحدث عن أجمل أهدافه 2019-01-17 | 14:15:46

يواصل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي مزاولة هوايته بتحطيم الأرقام القياسية، آخرها...

صفحة جديدة في سجل رونالدو الذهبي بالنهائيات صفحة جديدة في سجل رونالدو الذهبي بالنهائيات 2019-01-17 | 11:15:39

سجل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو الهدف الوحيد لفريقه يوفنتوس في نهائي كأس...

إطلاق اسم محمد علي على مطار أميركي "كبير" إطلاق اسم محمد علي على مطار أميركي "كبير" 2019-01-17 | 08:25:29

قررت مدينة لويزفيل في ولاية كنتاكي الأميركية تكريم أسطورة الملاكمة العالمية محمد...

بالصور: رونالدو يمنح كأس السوبر ليوفنتوس على حساب ميلان بالصور: رونالدو يمنح كأس السوبر ليوفنتوس على حساب ميلان 2019-01-16 | 22:24:38

توج يوفنتوس بلقب السوبر الإيطالي، اليوم الأربعاء، عقب فوزه على ميلان (1-0)، في ملعب...

نجم يوفنتوس : رونالدو حطم حلمي نجم يوفنتوس : رونالدو حطم حلمي 2019-01-16 | 14:55:28

بعد أن أصبحا زميلين في فريق واحد، كشف أسطورة يوفنتوس الإيطالي المدافع المخضرم...

الدوري الإنجليزي "تحت التهديد".. و48 ساعة تحسم الأمر الدوري الإنجليزي "تحت التهديد".. و48 ساعة تحسم الأمر 2019-01-16 | 13:08:40

كشفت تقارير صحفية بريطانية أن لقاءات نهاية الأسبوع من الدوري الإنجليزي الممتاز...

بوغبا يكشف الفرق بين مورينيو و"المدرب الذي أعاد البسمة" بوغبا يكشف الفرق بين مورينيو و"المدرب الذي أعاد البسمة" 2019-01-16 | 11:30:08

أعلن لاعب وسط مانشستر يونايتد الإنجليزي بول بوغبا، أنه مدين لمدرب الفريق الجديد...

توتنهام يعلن غياب هاري كاين لشهرين بدافع الاصابة توتنهام يعلن غياب هاري كاين لشهرين بدافع الاصابة 2019-01-16 | 09:55:42

قال نادي توتنهام الإنجليزي عبر موقعه الرسمي "تويتر" إن نجمه هاري كاين سيغيب حتى...

بنقطتين فقط.. سيناريوهات تأهل فلسطين لدور الـ16 الآسيوي بنقطتين فقط.. سيناريوهات تأهل فلسطين لدور الـ16 الآسيوي 2019-01-16 | 08:33:16

بمجرد انتهاء مباراتي الجولة الثالثة الأخيرة من المجموعة الثانية لبطولة كأس آسيا،...

وكيل جيرو يكشف حقيقة مفاوضات برشلونة وكيل جيرو يكشف حقيقة مفاوضات برشلونة 2019-01-15 | 23:53:29

ارتبط اسم الفرنسي أوليفيه جيرو، مهاجم فريق تشيلسي الإنجليزي، بالانضمام لصفوف...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids حريق مجمع سكاني الكابري قرب عا نهاريا مصنع كابرين محطة اطفاء زفولوناصابة عامل انهار عليه حائط منطقة صناعية نتسيرت عيليت ورشة اسعاف شرطة سليم رضى مصرع مجد شمس انقلاب تراكتور كرم تفاح حادث عمل شمعون جابسو رئيس بلدية نتسيرت عيليت دت لمزاولة عملي هدم منتزه الشاطئ قرية جسر الزرقاء غضب اهالي جرافات وزارة الداخلية الشرطة حسام ابو بكر مدير فرع التأمين الوطني في الناصرة فقر المجمع العربي النساء العربيات نتقاسم السلام للرسم مسابقة الليونز نادي الناصرة رعاية اراب ايدول من سيتأهل مرحلة البث المباشر مشاركة فلسطينيي الداخل اصابة شابين خلال مطاردة بوليسية شرطية كفر قرع دراجة نارية سائق خطيرة متسوطة مستشفى شرطة الكلية الاكاديمية للتربية حيفا تكريم المستشار القضائي للحكومة أفيحاي مندلبليت كمال زكي المحامي لقاء الناصرة مواجهات اعتقالات مشتبهين ارام النار مواجهات مع ا الشرطة القاء حجارة تمديد اعتقال محكمة طمرة اقتحام سيارة سرقة مبلغ من المال تحطيم زجاج مجهولون الشرطة تحققحادث طرق مروع الجنوب مصرع شابين عربيين اشتعال النيران بسيارة احتراق بيت قرية يانوح جت اضرار جسيمة دون اصابات تهوئة اطفاء اخماد اصابة شاب عربي اطلاق نار يافا مستشفى شرطة حادث تحقيق طفيفة
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com