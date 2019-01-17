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يواصل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي مزاولة هوايته بتحطيم الأرقام القياسية، آخرها...
سجل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو الهدف الوحيد لفريقه يوفنتوس في نهائي كأس...
قررت مدينة لويزفيل في ولاية كنتاكي الأميركية تكريم أسطورة الملاكمة العالمية محمد...
توج يوفنتوس بلقب السوبر الإيطالي، اليوم الأربعاء، عقب فوزه على ميلان (1-0)، في ملعب...
بعد أن أصبحا زميلين في فريق واحد، كشف أسطورة يوفنتوس الإيطالي المدافع المخضرم...
كشفت تقارير صحفية بريطانية أن لقاءات نهاية الأسبوع من الدوري الإنجليزي الممتاز...
أعلن لاعب وسط مانشستر يونايتد الإنجليزي بول بوغبا، أنه مدين لمدرب الفريق الجديد...
قال نادي توتنهام الإنجليزي عبر موقعه الرسمي "تويتر" إن نجمه هاري كاين سيغيب حتى...
بمجرد انتهاء مباراتي الجولة الثالثة الأخيرة من المجموعة الثانية لبطولة كأس آسيا،...
ارتبط اسم الفرنسي أوليفيه جيرو، مهاجم فريق تشيلسي الإنجليزي، بالانضمام لصفوف...