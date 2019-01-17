ذكرت تقارير إعلامية أن نادي ميلان الإيطالي وافق على إعارة نجمه الأرجنتيني غونزالو هيغواين إلى نادي تشلسي الإنجليزي لمدة 6 أشهر، قابلة للتمديد سنة أخرى.

وأوضحت صحيفة "ميرور" البريطانية أن هيغواين سيعود مرة أخرى للعب تحت أمرة المدرب الإيطالي ماوريسيو ساري، لكن هذه المرة في صفوف "البلوز" بعد أن كان برفقته في نادي نابولي الإيطالي.وكان المهاجم الأرجنتيني تألق مع نابولي عقب انتقاله إلى نادي الجنوب الإيطالي قادما من ريال مدريد، إذا سجل 36 هدفاً في 35 مباراة بالدوري خلال موسم 2016.وبعد ذلك انتقل إلى نادي يوفتنوس مقابل 75 مليون إسترليني، ليفوز مع السيدة العجوز بلقب الدوري الإيطالي 2017- 2018، لكنه خسر مكانه في الفريق بعد قدوم النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، مما اضطره إلى الانتقال إلى ميلان.وأبرم تشلسي الصفقة، لحل مشاكل الفريق على مستوى خط الهجوم، في ظل عدم قناعة مدرب "البلوز" بالثنائي أوليفييه جيرو وألفارو موراتا.وتجدر الإشارة إلى أن النادي اللندني يحتل حاليا المركز الرابع، وهو أحد المراكز المؤهلة إلى دوري أبطال أوروبا في الموسم القادم.