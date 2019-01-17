أبو, ردينة:, كامل, القدس, الشرقية, عاصمة, لدولة, فلسطين,

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عقدتُ مؤخرا ، جلسة عمل مثمرة، بين رئيس المجلس المحلي في ديرحنا، قاسم سالم مع...
اصيب صباح اليوم في احدى ورشات البناء في مدينة عسقلان (اشكلون) عامل وصفت اصابته...
بدأت الثلوج التي تساقطت بغزارة ليلة امس وفجر اليوم في منطقة مجدل شمس وبقعاتا...
تسبب حادث طرق وانقلاب سيارة على مفرق الموفيل باتجاه مدينة الناصرة صباح اليوم...
غادر الشيف نزار جرايسي ابن مدينة الناصرة ليلة امس الاربعاء برنامج توب شيف والذي...
من المتوقع ان يتم اليوم الخميس الاعلان رسميا عن انضمام مؤنس قاسم دبور (26 عاما) ابن...
جاء في بيان صادر عن القائمة العربية للتغيير برئاسة د.احمد الطيبي اليوم الخميس :"...
قررت اللجنة القطرية للاسكان قبول الاعتراضات التي قدمها المحامون قيس يوسف ناصر...
المقدسيون أصيبوا بخيبة أمل ذلك بعد أن استيقظوا هذا الصباح من سياتهم ووجدوا ان...
شكلت الثلوج الكثيفة التي تساقطت ليلة امس وحتى ساعات فجر اليوم الخميس منظرا رائعا...