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عودة فرانك



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لونه أحمر، متبّل، لا ينافق وذو موروث رابح. تعرّفوا على الكافيرنا فرانك والذي يعود الى مناطقنا مع أنواع النبيذ المميزة والقوية. مقال لهواة النبيذ الحقيقيين. دعونا نبدأ



نظرة سريعة الى حوانيت النبيذ المختارة وعلى قوائم مشروبات النبيذ في المطاعم في البلاد ستكشف لكم أنه يعود وبقوة. الكافيرنا فرانك كان متواجدًا دومًا كجزء لا يتجزأ من أنواع النبيذ المختلطة الحمراء والمعروفة، لكنه هذه المرة متواجد بقواه الذاتية.100% من هذا النوع الفاخر كأنواع نبيذ كليًا بدون لمسات من أنواع أخرى.


لقد سمع الجميع عن ابنه العالي الجودة، حيث أنه لا يعقل أنه يوجد أحد ما يشرب أنواع نبيذ ولا يعرف الكافيرنا سوفنيون الأحمر الذي وُلد نتيجة نقطة الالتقاء الوراثي بين النوع الأحمر كافيرنا فرانك وبين والدته البيضاء والفاخرة سوفينيون بلان. الابن الذي لم يسقط بعيدًا عن الشجرة وصل الى أرقام قياسية في كل أرجاء العالم وهنا أيضًا عندنا في الجليل الأعلى بمحاذاة لبنان، لكن ما الذي نجيد نحن روايته عن والده، والمسمى كافيرنا فرانك؟


يمكنكم أن تجدوه متألقًا في أنواع النبيذ الحمراء في مناطق بوردو في جنوب فرنسا انما أيضًا في أنواع النبيذ الحمراء في منطقة اللوار الفرنسي، قريبًا من رفيقته السوفينيون بلان المتخصصة كما ذكرنا في المناخ البارد الشمالي.


الحموضة الرائعة التي تمنح متذوقي النبيذ القدامى الشعور بالانتعاش والحيوية، ورثها الابن كافيرنا سوفينيون عن والديه، مع التشديد على والدته السوفينيون بلان المشهورة بدرجة الحموضة الرائعة خاصتها والتي تمنح الحياة الطويلة لأنواع النبيذ. أيضًا الوالد الكافيرنا فرانك يتمتع بحموضة تعرّف على انها طبيعية من قبل الجميع. منعشة، تمنح أنواع النبيذ القدرة على أن تتعتّق وتزداد جودة.


الى جانب هذا يمكنكم التمتع بروائح الغابة الأوروبية الباردة ما بعد هطول الأمطار، مع آلاف نباتات الصنوبر، القرنفل وتفتّح بذور الغابة التي سمعنا عنها في الاساطير. كاسيس، فلفل أخضر مركّز، القليل من الفلفل الأسود، ستشعرون بمذاقات قوية مع انتعاش كبير. القليل من مذاقات السكر والمرملاد المغري كثيرًا، مرج اخضر واسع وحدائق من الخضار، الفلفل، توابل كبار الطهاة ورموز للفاكهة البرية.


لا، انه ليس من أنواع النبيذ التي تنافق لشاربيها مع مجموعة من الروائح من فخ السكاكر الحلوة، وليس مع روائح العسل والقرفة. انه بالطبع نبيذ مع طابع خشن بعض الشيء انما منذ اللحظة التي تقررون بها الخضوع له، ستكون مزاياه على شكل "شيء فاخر وباهظ الثمن"، أي أن الصفقة واضحة مسبقًا: انكم أنتم من تعتادون على النبيذ وليس أن النبيذ يعتاد عليكم. للكافيرنا فرانك مزايا كثيرة، أناقة، قوة، وقدرة على التعجّب لكل هاوي نبيذ متعطّش. لذا فإنه عائد وبقوة.


كذلك هو على سبيل المثال الكافيرنا فرانك 770 الجديد في مجموعة التيتيود من مصانع نبيذ بركان. تتم زراعته على ارتفاع 770 مترًا فوق مستوى سطح البحر في كرم بن زمرا في الجليل، مفعمًا بالثقة وبالأناقة والقوة. لقد اختار صانعو النبيذ في بركان قطعة كرم شمالية ومرتفعة من أجل ان يضمنوا لأنفسهم أن يكون النبيذ الذي يصنعونه نموذجا أوليًا لهذا النوع من النبيذ. بالفعل عند التذوق لأول مرة من هذا النبيذ فإن هذا يمنح الضمان بالاستمرار بالتذوق وحتى انه يمكن سماع لهجة فرنسية في هذا النبيذ، إذا استخدمنا للحظة أسلوب الاستعارة للحواس.


النجاح في انتاج كافيرنا فرانك أصلي محلي ستجعل بالطبع أصحاب مصانع نبيذ آخرين يحاولون انتاج كافيرنا فرانك معروف. كل الاحترام للتجربة الناجحة، ابحثوا عنه في أفضل الأماكن. حرّكوه جيّدًا. هنيئًا.




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