ميغان, تدهش, الانظار, بأناقتها, خلال, الحمل, وتكشف, موعد, ولادتها,

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تولا "وزوجها المغتصب".. وقائع معركة استثنائية في تركيا 2019-01-14 | 08:23:44 تخوض امرأة تركية غمار معركة قضائية من أجل إحضار زوجها المغتصب إلى العدالة، بعد أن...

النساء الحوامل وشرب الشاي.. دراسة تكشف الضرر 2019-01-11 | 11:00:31 يحظى الشاي بشعبية واسعة في العالم، لكن الإكثار من هذا المشروب لا يناسب بعض...

مجوهرات PANDORA تطلق مجموعة الڨالنتاين 2019 2019-01-10 | 12:07:01 مجوهرات PANDORA تطلق مجموعة الڨالنتاين 2019 SHE LOVES BEEING LOVED الڨالنتاين هو أكثر يوم...

العراقية آية أغا تفوز بلقب Miss Arab USA 2019 2019-01-09 | 13:09:19 توجت العراقية آية أغا بلقب Miss Arab USA 2019ملكة جمال العرب في الولايات المتحدة لهذا...

7 مشاكل تزيد خطر الإجهاض 2019-01-08 | 16:00:49 من المعروف أن بعض العوامل مثل التدخين أو الأدوية أو الإقامة في بيئة ملوثة تهدد...

تشكيلة معاطف Crazy line تمنحك الدفيء في موسم الشتاء البارد‎ 2019-01-07 | 11:14:09 مع الانخفاض الملحوظ في هذه الايام على درجات الحرارة ، تبدأ النساء في البحث عن حلول...

"توريد الشفاه" بالليزر.. الآثار والبدائل الطبيعية 2019-01-04 | 14:49:53 يختلف لون الشفاه من شخص لآخر، وقد تحمل لونا داكنا لدى بعض الأشخاص، لذا تلجأ بعض...

سابقة تاريخية في بريطانيا.. أم تلد طفلين خلال أسبوعين 2019-01-02 | 14:50:24 بينما تداعب فيكي غرين توأميها المولودين حديثا، لا يمكنها أن تتخيل أنها دخلت...

الرضاعة الطبيعية لأكثر من 6 أشهر تحمي الأمهات من السمنة 2019-01-02 | 10:33:39 كشفت دراسة أمريكية حديثة، أن الرضاعة الطبيعية لأكثر من 6 أشهر لا تحمي الأطفال...