تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-01-17 11:43:19 أبو ردينة: كامل القدس الشرقية عاصمة لدولة فلسطين |  2019-01-17 11:16:59 السعودية تدحض "الادعاءات" الكندية ضدها بشأن رهف القنون : المملكة منحت المرأة السعودية كامل حقوقها |  2019-01-17 11:16:59 السعودية تدحض "الادعاءات" الكندية ضدها بشأن رهف القنون : المملكة منحت المرأة السعودية كامل حقوقها |  2019-01-17 11:15:39 صفحة جديدة في سجل رونالدو الذهبي بالنهائيات |  2019-01-17 11:15:18 أنقذه الحظ في "11 سبتمبر".. وقتل بهجوم نيروبي |  2019-01-17 11:00:04 سالم: 6 مليون شيكل لتطوير المنطقة الصناعية دير حنا و100 دونم لتوسعتها |  2019-01-17 10:46:55 اصابة بالغة الخطورة لعامل في ورشة بناء باشكلون |  2019-01-17 10:19:48 اتحاد ابناء سخنين يضم المدافع الايسر عمنويل امبولا من رعنانا |  2019-01-17 09:56:06 تراكم الثلوج في مجدل شمس وبقعاتا وتعطيل الدراسة |  2019-01-17 09:50:34 صور - انقلاب سيارة على مفرق الموفيل وأزمة سير خانقة |  2019-01-17 09:46:16 الشيف النصراوي نزار جرايسي يغادر برنامج توب شيف |  2019-01-17 09:32:43 اليوم - اشبيلية الاسباني يقدم رسميا النصراوي مؤنس دبور |  2019-01-17 09:21:30 العربية للتغيير : استطلاع القناة الثانية: قائمة الطيبي ٦ مقاعد والاحزاب الثلاثة الاخرى: ٦ مقاعد |  2019-01-17 08:27:34 الجدة والمراهق.. قصة حب في الجنازة تنتهي بـ"أسعد زواج" |  2019-01-17 08:25:29 إطلاق اسم محمد علي على مطار أميركي "كبير" |

الرئيسية | رياضة عالمية



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

صفحة جديدة في سجل رونالدو الذهبي بالنهائيات



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



سجل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو الهدف الوحيد لفريقه يوفنتوس في نهائي كأس السوبر أمام ميلان الذي أقيم في جدة مساء الأربعاء، محققا أول ألقابه مع السيدة العجوز.



وواصل رونالدو سجله المذهل في النهائيات، بالهدف الذي قاد فريقه الجديد إلى الظفر بلقب كأس السوبر الإيطالية.


وتلقى رونالدو، الذي انتقل ليوفنتوس الصيف الماضي قادما من ريال مدريد، تمريرة عرضية من ميراليم بيانيتش حولها برأسه في مرمى جيانلويجي دوناروما حارس ميلانو في الدقيقة 61.


وبهذا الهدف، يصبح رصيد "الدون"، ثمانية أهداف في آخر 7 مباريات نهائية شارك فيها.


وسجل رونالدو هدفين في آخر 3 نهائيات بدوري أبطال أوروبا مع ريال مدريد، كما سجل في نهائيين لكأس العالم للأندية ضد كاشيما أنتلرز الياباني وغريميو البرازيلي، وسجل أيضا ضد برشلونة في نهائي كأس السوبر الإسبانية.


ويكمل رونالدو في 5 فبراير المقبل عامه الخامس والثلاثين، ليعتبر "عجوزا" في عرف كرة القدم، لكن ذلك "العجوز" مازال يثير الدهشة بإنجازاته التي لا تتوقف.


وكال مدرب يوفنتوس، ماسيميليانو أليغري المديح لرونالدو بعد المباراة، وقال لهذا تعاقدنا معه "إنه لاعب حاسم"، لكن المدرب لم يغفل الدور المهم لبقية عناصر الفريق.


وهذا اللقب هو الثامن ليوفنتوس، متصدر الدوري المحلي، لكأس السوبر الإيطالية في تاريخه والأول لرونالدو مع ناديه الجديد ليتفوق بفارق لقب واحد عن ميلانو.


وقال رونالدو في تصريحات بعد اللقاء، "كانت في نيتي بدء 2019 بلقب وبالفعل نجحت في حصدت أول ألقابي مع يوفنتوس وأنا سعيد للغاية بذلك. "


وأضاف: "هذه مجرد بداية. حصدنا كأس السوبر لكن يجب مواصلة العمل بجدية للفوز باللقب القادم. هدف يوفنتوس دائما هو لقب الدوري ونحن في الصدارة لكن المسابقة لا تزال طويلة وستكون صعبة لذلك يجب مواصلة العمل الجاد".


وخاض ميلانو المباراة، التي أقيمت على ملعب الجوهرة المشعة في مدينة جدة، بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 74 بعد طرد فرانك كيسي بعد استعانة الحكم بتقنية الفيديو ليتأكد من دهس كيسي للاعب يوفنتوسإيمري تشان.


وهز الفرنسي بليز ماتودي مرمى ميلانو في الدقيقة 35 لكن الحكم ألغى الهدف بداعي التسلل.




كلمات متعلقة

صفحة, جديدة, في, سجل, رونالدو, الذهبي, بالنهائيات,

تابعونــا

إطلاق اسم محمد علي على مطار أميركي "كبير" إطلاق اسم محمد علي على مطار أميركي "كبير" 2019-01-17 | 08:25:29

قررت مدينة لويزفيل في ولاية كنتاكي الأميركية تكريم أسطورة الملاكمة العالمية محمد...

بالصور: رونالدو يمنح كأس السوبر ليوفنتوس على حساب ميلان بالصور: رونالدو يمنح كأس السوبر ليوفنتوس على حساب ميلان 2019-01-16 | 22:24:38

توج يوفنتوس بلقب السوبر الإيطالي، اليوم الأربعاء، عقب فوزه على ميلان (1-0)، في ملعب...

نجم يوفنتوس : رونالدو حطم حلمي نجم يوفنتوس : رونالدو حطم حلمي 2019-01-16 | 14:55:28

بعد أن أصبحا زميلين في فريق واحد، كشف أسطورة يوفنتوس الإيطالي المدافع المخضرم...

الدوري الإنجليزي "تحت التهديد".. و48 ساعة تحسم الأمر الدوري الإنجليزي "تحت التهديد".. و48 ساعة تحسم الأمر 2019-01-16 | 13:08:40

كشفت تقارير صحفية بريطانية أن لقاءات نهاية الأسبوع من الدوري الإنجليزي الممتاز...

بوغبا يكشف الفرق بين مورينيو و"المدرب الذي أعاد البسمة" بوغبا يكشف الفرق بين مورينيو و"المدرب الذي أعاد البسمة" 2019-01-16 | 11:30:08

أعلن لاعب وسط مانشستر يونايتد الإنجليزي بول بوغبا، أنه مدين لمدرب الفريق الجديد...

توتنهام يعلن غياب هاري كاين لشهرين بدافع الاصابة توتنهام يعلن غياب هاري كاين لشهرين بدافع الاصابة 2019-01-16 | 09:55:42

قال نادي توتنهام الإنجليزي عبر موقعه الرسمي "تويتر" إن نجمه هاري كاين سيغيب حتى...

بنقطتين فقط.. سيناريوهات تأهل فلسطين لدور الـ16 الآسيوي بنقطتين فقط.. سيناريوهات تأهل فلسطين لدور الـ16 الآسيوي 2019-01-16 | 08:33:16

بمجرد انتهاء مباراتي الجولة الثالثة الأخيرة من المجموعة الثانية لبطولة كأس آسيا،...

وكيل جيرو يكشف حقيقة مفاوضات برشلونة وكيل جيرو يكشف حقيقة مفاوضات برشلونة 2019-01-15 | 23:53:29

ارتبط اسم الفرنسي أوليفيه جيرو، مهاجم فريق تشيلسي الإنجليزي، بالانضمام لصفوف...

كريستيانو رونالدو يصل جدة مع يوفينتوس كريستيانو رونالدو يصل جدة مع يوفينتوس 2019-01-15 | 14:55:00

وصلت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي يوفنتوس الإيطالي إلى جدة مساء الاثنين،...

كأس آسيا.. فرصة أخيرة لسوريا وحلم فلسطين "ممكن" كأس آسيا.. فرصة أخيرة لسوريا وحلم فلسطين "ممكن" 2019-01-15 | 13:00:37

يدخل المنتخب السوري يوم الثلاثاء بفرصة أخيرة للبقاء في بطولة كأس آسيا، والتي كانت...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids السفر كمال خطيب تجديد امر منع السفر كفر كنا 5 أشهر اضافية تخريج كلية عيلبون طلابها اجواء احتفالية مشاركة واسعة شب حريق كراج سيارات المنطقة الصناعية مدينة طمرة اطفاء نار نيران اطفاء بث مباشر مباشر الدوري الايطالي مباشر الدوري الايطالي بث مباشر مباريات يلا شوت مباشر كورة اون لاين لقاء معايدة اسلام مسيحية كفر كنا مشاركة واسعة قرية الاضحى المبارك مشتبها عميل شرطة سري يوقع 47 عربيا المثلث الجنوبي نتانيا سلاح غير مرخص تجارةذكرى 11 مجزرة شفاعمرو ناتن زاده الارهابي قتل حافلة وقفة احتجاجية لجنة شعبية احمد حمدي اصابة متوسطة سائق شاب علق داخل سيارة حادث طرق مروع سيارتين بين اسعاف شرطة مستشفى اضراب عام مدارس يشمل طمرة هدم بيت عمر ياسين احمد شتيوي ملاكم الناصرة يتألق بطولة ليتا الاوروبي الشاب انجاز مباريات فوز شركة كهرباء جباية حسابات مضاعفة زبائن 15 الف عن طريق الخطأ احتراق سيارة شارع رئيسي مدينة عرابة اخماد نار احتراق شاحنة شارع ام الفحم ميعامي اضرار دون اصابات تدشين شارع 6 مقطع مفترق عميعاد جولاني مسكنة بدون اشارات ضوئية الناصرة سلام وفد يزور السلام فرنسي من اجل
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com