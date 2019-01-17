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مايا دياب تصرخ وترتجف من البرد بعد استعراضها تحت المطر



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



سرقت الفنانة اللبنانية ​مايا دياب​ الأنظار في الحلقة السابعة من برنامج “ديو المشاهير” من خلال لوحات إستعراضية قدّمتها على المسرح لم يسبق أن قدّمها أحد على التلفزيون.


 وختمت مايا دياب السهرة باستعراض مع أربعة مشتركات في “ديو المشاهير” ورقصت فيه تحت المطر مع الممثل الكوميدي عباس جعفر.



ونشرت دياب عبر حسابها الخاص على مواقع التواصل الإجتماعي فيديو كشفت من خلاله عن كواليس ما بعد الإستعراض تحت المطر، ظهرت فيه تصرخ من شدّة البرد.




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