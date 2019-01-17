سالم:, 6, مليون, شيكل, لتطوير, المنطقة, الصناعية, دير, حنا, و100, دونم, لتوسعتها,

عقدتُ مؤخرا ، جلسة عمل مثمرة، بين رئيس المجلس المحلي في ديرحنا، قاسم سالم مع وزير الإقتصاد والصناعةِ، ايلي كوهين في القدس.وإستعرض رئيس مجلس ديرحنا، قاسم سلام خلال الجلسة معطياتٍ عامة عن القريةِ وتداول مع الوزير سُبل تنمية الإقتصاد المحلي الشامل في القرية. وتجاوز العقبات نحو تسريع تسويق وتوزيع قسائم في المنطقةِ الصناعيةِ. اضافة لتجنيد ميزانيات لدعم أعمال التطوير فيها، وايجاد فرص عمل والإستثمار في هذة المنطقة مما يعود بالنفع على أهالي البلد من حيث تحسين الوضع الإقتصادي للسكان.وخلال هذا اللقاء تمت الموافقة على ما يلي:1-تحويل مبلغ 6 مليون شاقل بشكل فوري لاتمام البنى التحتية بالمنطقة الصناعية.2-رصد مبلغ نصف مليون شاقل لنقل خطوط كهرباء الضغط العالي من المنطقة الصناعية.3- وعد بتحويل مبلغ 3 مليون شاقل لتخطيط المنطقة الصناعية.4- توسعة المنطقة الصناعية ب100 دونم إضافية.5- العمل على إقامة مؤتمر للاعمال الصغيرة والمتوسطة وسبل دعمها إقتصادياً وتطويرها.