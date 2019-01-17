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اصابة بالغة الخطورة لعامل في ورشة بناء باشكلون



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اصيب صباح اليوم في احدى ورشات البناء في مدينة عسقلان (اشكلون) عامل وصفت اصابته بالحرجة .



وافيد ان العامل اصيب بعد اصطدامه بجسم ثقيل عندما كان يعمل في الطابق الخامس من بناية تجري فيها اعمال بناء وترميم .


واستنفرت طواقم الاسعاف الى المكان وباشرت بعملية انعاش للعامل في مكان الحادث.


من جهتها باشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الحادث.




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