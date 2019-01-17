اصابة, بالغة, الخطورة, لعامل, في, ورشة, بناء, باشكلون,

وافيد ان العامل اصيب بعد اصطدامه بجسم ثقيل عندما كان يعمل في الطابق الخامس من بناية تجري فيها اعمال بناء وترميم .واستنفرت طواقم الاسعاف الى المكان وباشرت بعملية انعاش للعامل في مكان الحادث.من جهتها باشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الحادث.

اصيب صباح اليوم في احدى ورشات البناء في مدينة عسقلان (اشكلون) عامل وصفت اصابته بالحرجة .

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