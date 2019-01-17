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اتحاد ابناء سخنين يضم المدافع الايسر عمنويل امبولا من رعنانا



  |   خطاب نصار   |   اضافة تعليق



اعلنت ادارة فريق اتحاد ابناء سخنين اليوم الخميس رسميا انضمام اللاعب والمدافع الايسر عمنويل امبولا 25 عاما قادما من هبوعيل رعنانا .



وكانت ادارة الفريق اكدت انها تنوي تعزيز الفريق في محاولة للهرب من القاع الملتهب في لائحة الدوري .




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