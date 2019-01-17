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فيديو - الثلوج في مجدل شمس وبقعاتا تتسبب بتعطيل الدراسة
2019-01-17 10:06:03
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الثلوج في مجدل شمس وبقعاتا تتسبب بتعطيل الدراسة
الثلوج في مجدل شمس وبقعاتا تتسبب بتعطيل الدراسة
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