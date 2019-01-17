لئومي يساهم في مشروع اجتماعي لجمعية الشفاعة والرحمة في كفرقرع

يواصل لئومي مساهماته الاجتماعية في المجتمع العربي، وهذه المرة ساهم في مشروع اجتماعي لجمعية الشفاعة والرحمة التي تعمل من أجل ذوي الاحتياجات الخاصة والإعاقات في قرية كفرقرع والمنطقة.رابي معاوية، مدير فرع لئومي في كفرقرع قال: "لبنك لئومي مساهمات مجتمعية نشطة في كفرقرع والمنطقة وهذا نابع من التزام البنك ومسؤوليته تجاه المجتمع ولتطوير رفاهية الجمهور والبيئة التي يعمل فيها". وتمنى معاوية لطاقم الجمعية ومديريها النجاح في المشروع.الصور تصوير علاقات عامة بنك لئومي