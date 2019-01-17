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تراكم الثلوج في مجدل شمس وبقعاتا وتعطيل الدراسة



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بدأت الثلوج التي تساقطت بغزارة ليلة امس وفجر اليوم في منطقة مجدل شمس وبقعاتا وهضبة الجولان بالذزبان , وقد تراكمت الثلوج على ارتفاعات في المناطق الجبلية من هضبة الجولان وبقيت الثلوج صباح اليوم متراكمة في شوارع بقعاتا ومجدل شمس وبدأت بالذوبان .


يشار الى ان المدارس في مجدل شمس اعلنت تعطيل الدراسة اليوم بفعل تراكم الثلوج 




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