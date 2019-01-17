تراكم, الثلوج, في, مجدل, شمس, وبقعاتا, وتعطيل, الدراسة,

بدأت الثلوج التي تساقطت بغزارة ليلة امس وفجر اليوم في منطقة مجدل شمس وبقعاتا وهضبة الجولان بالذزبان , وقد تراكمت الثلوج على ارتفاعات في المناطق الجبلية من هضبة الجولان وبقيت الثلوج صباح اليوم متراكمة في شوارع بقعاتا ومجدل شمس وبدأت بالذوبان .

يشار الى ان المدارس في مجدل شمس اعلنت تعطيل الدراسة اليوم بفعل تراكم الثلوج