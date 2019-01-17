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برنامج رواد ينظم عددا من المعارض الأكاديمية في بلدات الشمال



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نظّم مركزو برنامج " رواد للتعليم العالي"، مؤخرا، مؤتمرات للتوجيه الأكاديمي في منطقة الشمال، شملت المدن والقرى العربية: الناصرة، طمرة، شفاعمرو، الكعبية، حيفا وطرعان. شارك في تلك المعارض حوالي 2500 طالب من مختف المناطق في الشمال.  


توزعت برامج المعارض على عدة مواضيع وأقسام. في القسم الأول قدمت محاضرات من قبل محاضرين أكاديميين أكفاء وهم: بروفيسور حسام حايك، د. عبدالله خطبا، د. هيثم القاسم، د. خليل ريناوي والسيد رفعت سويدان. كما شملت شرحًا عن التعليم العالي بشكل عام وعن البرنامج بشكل خاص، من مدير عام البرنامج الأستاذ أشرف فؤاد جبور. 


كما وقدّم العديد من مدراء أقسام المعارف ورؤساء البلديات والمجالس، التحية للقائمين على البرنامج وللطلاب المشاركين، مشجعين ايّاهم على اكمال مسيرتهم التعليمية نحو الألقاب الجامعية، لما فيه فائدة وخدمة للمجتمع، وعبّروا عن دعمهم لطلاب المدارس والطلاب الجامعيين ولبرنامج روّاد الذي يرافقهم. 


في القسم الاخر من المعارض، حضر مندوبون عن ما يزيد عن 20 مؤسسة اكاديمية في البلاد، فقدموا الشرح الحيوي للطلاب المشاركين عن مواضيع التعليم، شروط القبول، البرامج الخاصة بالطلاب العرب التي تقدّم في الجامعات والكليات ضمن برنامج مجلس التعليم العالي لدعم الطلاب العرب، والعديد من الأمور التي تهم الطلاب المقبلين على الدراسة الأكاديمية. 


ويذكر في هذا السياق أن برنامج "روّاد"، يُعتبر الجسم المهني الأبرز في التوجيه الأكاديمي في المجتمع العربي على المستوى اللوائي والقطري، ضمن جهود مجلس التعليم العالي، لمساعدة خريجي المدارس الثانوية في الوصول إلى أفضل فرص الدراسة الجامعية في البلاد.


وفي الختام أكدت السيدة هزار عبيد شحادة، مديرة طاقم مركزين في برنامج "رواد" في الشمال، أن هذه المؤتمرات تشكل حدثًا هامًا وداعمًا للطلاب المقبلين على الدراسة الأكاديمية، بحيث أنها تكشف أمام الطلاب عوالم جديدة ومتنوعة وتحثهم على اكمال الدراسة للوصول الى أحلامهم. 




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