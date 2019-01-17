برنامج, رواد, ينظم, عددا, من, المعارض, الأكاديمية, في, بلدات, الشمال,

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لونه أحمر، متبّل، لا ينافق وذو موروث رابح. تعرّفوا على الكافيرنا فرانك والذي يعود...
لئومي يساهم في مشروع اجتماعي لجمعية الشفاعة والرحمة في كفرقرع يواصل لئومي...
حضرت ابتسامة بنك مركنتيل الخضراء في احتفالات الأعياد الميلادية ورأس السنة...
"فكرت في القرى الفلسطينية التي يمكن رؤيتها على جانب الطريق 443. جعلها الخوق شفافة:...
في العقدين الأخيرين ، خصص مفعال هبايس العديد من الموارد لتطوير الحدائق...
باستطاعة زبائن البنك تحديد لقاء مع موظف بخصوص أي موضوع، في جميع فروع لئومي وفي...
توافد المئات من المستهلكين في الأسبوعين الاخرين الى نقاط البيع المختارة من...
افتتح خلال نهاية الأسبوع الماضي في مدينة الناصرة اول ترمينال لسيارات Audi في البلاد...
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ها نحن نحتفل بانتهاء سنة واستقبال سنة جديدة، نختار أن ننهي السنة ونفتتح أخرى مع...