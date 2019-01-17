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صور - انقلاب سيارة على مفرق الموفيل وأزمة سير خانقة



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تسبب حادث طرق وانقلاب سيارة على مفرق الموفيل باتجاه مدينة الناصرة صباح اليوم الخميس عن ازمة سير خانقة في المكان واصابات متفاوته .


وعملت الشرطة على تنظيم حركة السير في المكان فيما قامت طواقم اسعاف بنقل المصابين لاستكمال علاجهم.

وباشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الحادث.




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