الشيف, النصراوي, نزار, جرايسي, يغادر, برنامج, توب, شيف,

وكان الشيف جرايسي الذي درس فن الطهي والطبخ في الخارج اشار في بداية البرنامج ان هدفه طرح افكار جديدة للاكل العربي الاصيل بطريقة جديدة .وقدم الشيف جرايسي العديد من الاكلات والوجبات خلال البرنامج .

غادر الشيف نزار جرايسي ابن مدينة الناصرة ليلة امس الاربعاء برنامج توب شيف والذي يعرض على على قناة ال mbc .

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