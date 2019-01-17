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اليوم - اشبيلية الاسباني يقدم رسميا النصراوي مؤنس دبور



  |   خطاب نصار   |   اضافة تعليق



من المتوقع ان يتم اليوم الخميس الاعلان رسميا عن انضمام مؤنس قاسم دبور (26 عاما) ابن مدينة الناصرة ولاعب فريق ريد بول زلتسبورغ النمساوي .


وتستعد ادارة الفريق الاسباني اشبيلية لتقديم دبور اليوم رسميا للصحافة والاعلان عن توقيع العقد الذي يقضي بانتقال دبور الى اشبيلية لقاء 15 مليون يورو ليكون بذلك اغلى لاعب من البلاد محترف في اوروبا .

وكان دبور المصنف ضمن أفضل مهاجمي الدوري الاوروبي برصيد اكثر من 15 هدف مع زلتسبورغ النمساوي , وصل امس الاربعاء الى مدينة اشبيلية حيث تم استقباله بحفاوة واجتاز هناك الفحص الطبي لاتمام صفقة انتقاله , علما ان دبور كان من المفروض ان يتم تقديمه ليلة امس رسميا الى ان الفريق كان مشغورلا بمباراته مع اتلتيكو بلباو ضمن مباريات كأس اسبانيا .

يشار الى ان عقد الدبور في اشبيلية ممتد ل 4 سنوات مع امكانية التجديد حيث سينضم الى صفوف الفريق مع بداية الموسم القادم .



واشار الدبور الى انه فضل الانتقال الى اشبيلية الاسباني رغم انه تلقى عدة عروض الا انه اختار الدوري الاسباني لامكانية التقدم والتطور فيه اكثر .




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