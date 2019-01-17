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العربية للتغيير : استطلاع القناة الثانية: قائمة الطيبي ٦ مقاعد والاحزاب الثلاثة الاخرى: ٦ مقاعد



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جاء في بيان صادر عن القائمة العربية للتغيير برئاسة د.احمد الطيبي اليوم الخميس :" في اول استطلاع مهني وموسع بعد انفصال العربية للتغيير برئاسة النائب احمد الطيبي عن القائمة المشتركة واعلانه عن خوض الانتخابات بقائمة مستقلة، نشرت القناة الثانية الاسرائيلية استطلاع للرأي العام في نشرتها المسائية الأربعاء، حيث اظهرت النتائج أن قائمة العربية للتغيير برئاسة احمد الطيبي تحصل على 6 مقاعد مقابل 6 مقاعد للقائمة المشتركة (الجبهة والتجمع والاسلامية الجنوبية) برئاسة ايمن عوده. وضم الاستطلاع الاوسع الف مشارك كما قالت القناة الثانية. 


في حين حصل الليكود على ٣٢ مقعدا ويش عتيد ١٤ وغانتس ١٣ وحزب العمل ٩ وميرتس  ٥ مقاعد. 




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