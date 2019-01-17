كارلا, حداد, تتألق, بإطلالة, فضية, مميزة.., كم, بلغت, تكلفتها؟,

تألقت الإعلامية اللبنانية كارلا حداد بإطلالة مميزة، خلال حلولها ضيفة على برنامج “منّا وجرّ”، الذي يعرض على شاشة الـ MTV اللبنانية.

الأعلامية اللبنانية تألقت خلال الحلقة بفستان فضي قصير له أكمام طويلة، من توقيع “بالمان”، يبلغ ثمنه نحو 1,750 دولاراً أميركياً.كارلا أكملت إطلالتها حذاء بنفس لون الفستان، وجمعت شعرها للخلف في ذيل حصان، وتزينت بمكياج قوي أبرز ملامحها.وكانت كارلا حداد قد احتفلت بعيد ميلادها في شهر أكتوبر الماضي، في حفل ضخم أقامته احتفالا بهذه المناسبة، بحضور زوجها الإعلامي طوني أبوجودة وابنتهما “ليا”.كارلا احتفلت بهذه المناسبة بخمس قوالب من الكعك، حملت كل منها حرف من اسمها “Carla”، وقامت بتقطيعها مع زوجها وابنتها.الإعلامية اللبنانية تألقت في الحفل بفستان أخضر أنيق بأكمام مع شق طويل عند أحد الساقين، وتركت شعرها منسدلا، وتزينت بمكياج قوي.وشهد الحفل حضور عدد كبير من أصدقاء الإعلامية اللبنانية وزوجها، وكان من بينهم الإعلامي اللبناني نيشان، والتقطوا سويا الكثير من الصور التذكارية، والتي نشرتها كارلا على حسابها الخاص على موقع “انستجرام”.