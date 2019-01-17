تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-01-17 08:27:34 الجدة والمراهق.. قصة حب في الجنازة تنتهي بـ"أسعد زواج" |  2019-01-17 08:25:29 إطلاق اسم محمد علي على مطار أميركي "كبير" |  2019-01-17 08:23:15 انقاذ اراضي شفاعمرو من المصادرة لصالح توسيع كريات آتا |  2019-01-17 08:13:16 ثلوج خفيفة تساقطت على القدس سرعان ما ذابت |  2019-01-17 08:05:28 شاهدوا - الثلوج تغطي منطقة هضبة الجولان وجبل الشيخ |  2019-01-17 06:40:01 عبد كتانة خال الطالبة آية مصاروة من باقة الغربية:كنا ننتظر عودتها للقائها، لكن للأسف ستعود الينا جثة هامدة |  2019-01-17 06:05:02 ترامب: دولة على 90% من الضفة والقدس مشتركة بسيادة اسرائيل |  2019-01-17 06:00:06 الطقس - اجواء شديدة البرودة وارتفاع الحرارة الجمعة والسبت |  2019-01-16 22:46:30 اغلاق عدة شوارع في البلاد بسبب العاصفة |  2019-01-16 22:42:42 العثور على جثة سيدة في حيفا |  2019-01-16 22:39:27 9 نصائح سهلة وبسيطة للتخلص من الكرش |  2019-01-16 22:32:21 ارتفاع عدد قتلى الاعتداء الانتحاري في سوريا |  2019-01-16 22:27:44 آفي نافيه هو المشتبه الرئيسي في فضيحة الجهاز القضائي |  2019-01-16 22:24:38 بالصور: رونالدو يمنح كأس السوبر ليوفنتوس على حساب ميلان |  2019-01-16 20:50:08 تطورات جديدة في قضية الفساد التي هزت الجهاز القضائي |

الرئيسية | فن العالم العربي



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

كارلا حداد تتألق بإطلالة فضية مميزة.. كم بلغت تكلفتها؟



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



تألقت الإعلامية اللبنانية كارلا حداد بإطلالة مميزة، خلال حلولها ضيفة على برنامج “منّا وجرّ”، الذي يعرض على شاشة الـ MTV اللبنانية.



الأعلامية اللبنانية تألقت خلال الحلقة بفستان فضي قصير له أكمام طويلة، من توقيع “بالمان”، يبلغ ثمنه نحو 1,750 دولاراً أميركياً.


كارلا أكملت إطلالتها حذاء بنفس لون الفستان، وجمعت شعرها للخلف في ذيل حصان، وتزينت بمكياج قوي أبرز ملامحها.


وكانت كارلا حداد قد احتفلت بعيد ميلادها في شهر أكتوبر الماضي، في حفل ضخم أقامته احتفالا بهذه المناسبة، بحضور زوجها الإعلامي طوني أبوجودة وابنتهما “ليا”.


كارلا احتفلت بهذه المناسبة بخمس قوالب من الكعك، حملت كل منها حرف من اسمها “Carla”، وقامت بتقطيعها مع زوجها وابنتها.


الإعلامية اللبنانية تألقت في الحفل بفستان أخضر أنيق بأكمام مع شق طويل عند أحد الساقين، وتركت شعرها منسدلا، وتزينت بمكياج قوي.


وشهد الحفل حضور عدد كبير من أصدقاء الإعلامية اللبنانية وزوجها، وكان من بينهم الإعلامي اللبناني  نيشان، والتقطوا سويا الكثير من الصور التذكارية، والتي نشرتها كارلا على حسابها الخاص على موقع “انستجرام”.




كلمات متعلقة

كارلا, حداد, تتألق, بإطلالة, فضية, مميزة.., كم, بلغت, تكلفتها؟,

تابعونــا

سيرين عبد النور وتيم حسن يباشران تصوير مسلسل “الهيبة” سيرين عبد النور وتيم حسن يباشران تصوير مسلسل “الهيبة” 2019-01-16 | 14:55:21

بعدما حصد نسب مشاهدة عالية في جزأيه الأول “الهيبة” والثاني “الهيبة-العودة” بدأ...

صور - زوجة أحمد السقا تثير ضجة بإطلالة جريئة صور - زوجة أحمد السقا تثير ضجة بإطلالة جريئة 2019-01-16 | 12:45:54

تداول عدد كبير من رواد مواقع التواصل الإجتماعي صوراً من جلسة تصوير حديثة خضعت لها...

سارة فرح تثير الجدل بجرأة جلسة تصويرها وتتعرض للانتقادات سارة فرح تثير الجدل بجرأة جلسة تصويرها وتتعرض للانتقادات 2019-01-16 | 10:08:50

نشرت الفنانة السورية ​سارة فرح​ عدة صور لها من جلسة تصوير خضعت لها مؤخرا وذلك عبر...

سيارة عمرو دياب تشعل انستقرام سيارة عمرو دياب تشعل انستقرام 2019-01-16 | 08:40:01

شارك المطرب المصري عمرو دياب جمهوره في صورة جديدة له عبر حسابه الشخصي على موقع...

نادين الراسي: أنا مسلمة ومسيحية.. فيديو نادين الراسي: أنا مسلمة ومسيحية.. فيديو 2019-01-15 | 14:55:47

وصفت الفنانة اللبنانية نادين الراسي ديانتها بالـ«مسلحية»، مؤكدة أنها تؤمن...

ماجي أبو غصن في سهرة مع عمرو دياب ودينا الشربيني بدبي ماجي أبو غصن في سهرة مع عمرو دياب ودينا الشربيني بدبي 2019-01-15 | 13:05:57

التقت الفنانة اللبنانية ماجي أبو غصن وزوجها، المنتج جمال سنان، بالنجم المصري...

المصري هيثم سعيد يعود ويطلق كليب "عيني" المصري هيثم سعيد يعود ويطلق كليب "عيني" 2019-01-15 | 11:24:20

هيثم سعيد، المغني والممثّل المصري، الفنان الشقي والخفيف الدم الذي عرف من خلال...

محمد عادل إمام ينشر صورة تجمعه بزوجته ويتغزل بها محمد عادل إمام ينشر صورة تجمعه بزوجته ويتغزل بها 2019-01-15 | 10:34:16

شارك الفنان محمد عادل إمام جمهوره بصورة تجمعه بزوجته نوران طلعت، عبر صفحته...

فنان لبناني يقلد ميريام فارس وينضم لتحدي رقصتها الشهيرة فنان لبناني يقلد ميريام فارس وينضم لتحدي رقصتها الشهيرة 2019-01-15 | 08:22:19

قلد فنان لبناني رقصة الفنانة ميريام فارس، في أغنيتها الأخيرة “قومي”، والتي...

صورة- نانسي عجرم: "قريباً سوف تأتي" صورة- نانسي عجرم: "قريباً سوف تأتي" 2019-01-14 | 14:50:40

عبر حسابها الخاص على أحد مواقع التواصل الإجتماعي، نشرت الفنانة اللبنانية ​نانسي...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids جمارك ميناء حيفا ملثم لعبة سكين حجر لفحة انا قادمون يا قدس رهط اللد بيت جن 6 ضحايا ام الفحم محاجنة اسبوع نهاية دامي طب جامعة رومانيا القريناوي محمد زبيده ضياء مأساوي محاجنة سعاعملية دهس اصابات اصابة يهود المحطة المركزية القدس اطلاق نار السائق المنفذ المشتبه قطع الكهرباء شركة اصحاب محلات تجارية قرية نحف مدخل استياء عارم ترخيصعبد الكريم حلايقة حصل دطتوراه الخليل مسن الحاج سن 61 عاما حسن مسجد حسن بيك يافا تعليق علم اسرائيل مدخل مجهولون رفع شرطة احتراق بيت رهط اصابات خطيرة اطفاء اخماد طواقم حي 24مئات مسيرة يوم الارض الخالد كفر كنا نصب تذكاري الشهيد محسن طه بث مباشر تشيلسي باريس جيرمان مباراة الدوري الانجليزي كرة القدم شروق اعدام ميداني القدس طعن اطلاق نار البلدة القديمة ...اخلاء منازل عائلتين غمرتها مياه الامطار غرق بيوت مدينة افراد شرطة شتاء حادث تراكتورون عسفيا شابين سقطا في وادي عميق تخليص قرية حادث طرق شرطة اسعاف عامل البعينة حيفا منطقة سقوطه ارتفاع شاهق قرية مستشفى اسعاف شرطة تحقيق عمر العقبي شقيق مهند لائحة اتهام منفذ عملية اطلاق نار محطة الحافلات بئر السبع جلمة جنين تنفيذ عملية طعن محاولة اطلاق النار اصابة استشهاد جندي
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com