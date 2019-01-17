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إطلاق اسم محمد علي على مطار أميركي "كبير"



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



قررت مدينة لويزفيل في ولاية كنتاكي الأميركية تكريم أسطورة الملاكمة العالمية محمد علي بإطلاق اسمه على مطارها، تخليدا لذكرى ابن المدينة الكبير.



وقال جيم ويلش رئيس مجلس هيئة المطارات في بيان "هذا يؤكد للعالم عن مدى فخرنا بربط اسم محمد علي ليس بمدينتا فقط، بل بمطارنا الكبير."


من جانبها أعربت أرملة الملاكم الراحل، لوني علي، عن فرحتها لتغيير اسم مطار لويزفيل الدولي، مردفة: "أنا سعدية جدا لأن الزوار من جميع أنحاء العالم الذين يسافرون إلى لويزفيل سيتذكرون دوما اسم محمد علي"، وفقا لشبكة سي إن إن الأميركية.


وفي نفس السياق، قال رئيس بلدية المدينة غريغ فيشر في بيان: "محمد علي ترك ميراثا من القيم الإنسانية والرياضية التي ألمهت مئات الملايين من البشر، من الجميل أن نخلد اسمه عبر  مطار المدينة".




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