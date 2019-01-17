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انقاذ اراضي شفاعمرو من المصادرة لصالح توسيع كريات آتا



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قررت اللجنة القطرية للاسكان قبول الاعتراضات التي قدمها المحامون قيس يوسف ناصر وجبران جبران باسم مجموعة من اصحاب الاراضي في مدينة شفاعمرو وإخراج مئات الدونمات من المخطط القطري لتوسيع مدينة كريات أتا المعروف بمخطط قطري رقم 1025 والذي صادر نسبة كبيرة من هذه الاراضي للاغراض العامة التي تخدم توسيع كريات آتا. وقد عبّر اصحاب الاراضي عن ارتياحهم لهذا القرار بعد ان كانت اراضيهم مهددة بالمصادرة.


يذكر ان خارطة هيكلية قطرية رقم 1025 هي مخطط لحي سكني كبير ومستشفى شمال غرب كريات أتا ويحتوي المخطط على اراضٍ خاصة لاهالي شفاعمرو والتي سيتم اقتطاع نسبة عالية منها للاغراض العامة من أجل تنفيذ المخطط على نحو يمس اصحاب الاراضي الخاصة بشكل كبير.   


وقد استمع طاقم اللجنة القطرية للاسكان ومحقق الاعتراضات قبل نحو شهرين الى اعتراضات اصحاب الاراضي، وقد قام المحامون قيس يوسف ناصر وجبران جبران، وبالتعاون مع المخطط آدم كولمان ود. حنا سويد، بعرض اعتراض اصحاب الاراضي ومطلبهم باخراج الاراضي من المخطط المذكور والذي يدخل الاراضي الخاصة للمواطنين العرب من اجل مصادرتها لاهداف المخطط. وقد قدم المحامون مواد قانونية وتخطيطية تثبت انه لا حاجة لادخال اراضي المواطنين العرب للمخطط وان المخطط هو وسيلة غير مباشرة لانتزاع هذه الاراضي من اصحابها.


وعليه اعلمت اللجنة القطرية للاسكان هذا الاسبوع المحامين قيس ناصر وجبران جبران بقرارها قبول اعتراض اصحاب الاراضي والتي تبلغ مئات الدونمات، واخراجها من المخطط وبذلك نجح اصحاب الاراضي بالمحافظة على اراضيهم وافشال مصادرتها. 




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