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فيديو - الجولان وجبل الشيخ صباح اليوم بعد العاصفة الثلجية



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فيديو - الجولان وجبل الشيخ صباح اليوم بعد العاصفة الثلجية




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