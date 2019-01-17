ثلوج, خفيفة, تساقطت, على, القدس, سرعان, ما, ذابت,

المقدسيون أصيبوا بخيبة أمل ذلك بعد أن استيقظوا هذا الصباح من سياتهم ووجدوا ان الثلوج التاي تساقطت خلال الليلة الماضية لم تتراكم ولم يصل سمكها الى المستوى الذي يمكن له ان يصمد طويلا اذ ان هذه الثلوج كانت ممزوجة بالأمطار والمياه الامر الذي أدى الى تسريع عملية ذوبانها.

فالآمال كانت تحدو الكثير من سكان اورشليم القدس الى رؤية المدينة وهي تكتسي حلة بيضاء، لكن هذه الآمال تبددت بعد ان اتضح لهم بأن الثلوج لم تتراكم بالفعل.بلدية القدس أصدرت بيانا خاصا صباح اليوم، أوضحت أن الأمور في المدينة تسير كالمعتاد والحياة تعود الى مجراها الطبيعي بعد العاصفة الثلجية الخفيفة، وان الدراسة في جميع المؤسسات التعليمية تنتظم كالمعتاد وطلبت من الأهالي الذين يقومون بنقل أبنائهم الى المدارس أخذ الحيطة والحذر حفاظا على السلامة العامة بسبب الامطار.قسم الطوارئ وغرفة العمليات في البلدية عملت خلال ساعات الليلة الماضية وفجر اليوم للتعامل مع حالات الطوارئ، الا أنه لم تسجل أي حوادث استثنائية وقعت في العاصمة بسبب العاصفة.