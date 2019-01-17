ثلوج, خفيفة, تساقطت, على, القدس, سرعان, ما, ذابت,

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قررت اللجنة القطرية للاسكان قبول الاعتراضات التي قدمها المحامون قيس يوسف ناصر...
شكلت الثلوج الكثيفة التي تساقطت ليلة امس وحتى ساعات فجر اليوم الخميس منظرا رائعا...
قال عبد كتانة خال الطالبة الجامعية آية مصاروة من باقة الغربية ضحية جريمة القتل في...
كشفت القناة 13 في التلفزيون الاسرائيلي تفاصل صفقة القرن التي سيطلقها الرئيس...
اليوم الخميس، يكون الجو غائما جزئياً الى صاف وشديد البرودة وتبقى الفرصة مهيأة في...
جاء في بيان صادر عن شرطة السير أنه تم اغلاق عدة شوارع في البلاد بسبب العاصفة...
جاء في بيان صادر عن الناطق بلسان شرطة الساحل أنه تم العثور على جثة سيدة مساء اليوم...
جاء في بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة إسرائيل للإعلام العربي:تواصلاً للتحقيق الذي...
في جديد القضية الخطيرة المتعلقة بتعيين القضاة قالت وزيرة العدل اييليت شاكيد انه...
بعد جهود حثيثة نجح قسم الرياضة في كفر قاسم في إدخال المدينة في مشروع التميز في...