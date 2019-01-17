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شاهدوا - الثلوج تغطي منطقة هضبة الجولان وجبل الشيخ



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شكلت الثلوج الكثيفة التي تساقطت ليلة امس وحتى ساعات فجر اليوم الخميس منظرا رائعا في منطقة هضبة الجولان ومنتجع جبل الشيخ .


وافيد ان منتجع جبل الشيخ تم اغلاقه اليوم امام الزيارات الى حين الانتهاء من اعادة فتح الشوارع في المنتجع والطرق المؤدية له .

وفي مجدل شمس تساقطت الثلوج بكثافة وتراكمت في الشوارع وعلى السيارات مما اضطر ادارة السلطة المحلية هناك اعلان الاضراب اليوم في المدارس .




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