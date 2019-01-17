شاهدوا - الثلوج تغطي منطقة هضبة الجولان وجبل الشيخ

شكلت الثلوج الكثيفة التي تساقطت ليلة امس وحتى ساعات فجر اليوم الخميس منظرا رائعا في منطقة هضبة الجولان ومنتجع جبل الشيخ .

وافيد ان منتجع جبل الشيخ تم اغلاقه اليوم امام الزيارات الى حين الانتهاء من اعادة فتح الشوارع في المنتجع والطرق المؤدية له .وفي مجدل شمس تساقطت الثلوج بكثافة وتراكمت في الشوارع وعلى السيارات مما اضطر ادارة السلطة المحلية هناك اعلان الاضراب اليوم في المدارس .