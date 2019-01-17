عبد كتانة خال الطالبة آية مصاروة من باقة الغربية:كنا ننتظر عودتها للقائها، لكن للأسف ستعود الينا جثة هامدة

قال عبد كتانة خال الطالبة الجامعية آية مصاروة من باقة الغربية ضحية جريمة القتل في ملبورن في استراليا:" لا نعلم ما حصل مع آية،ما زلنا ننتظر النتائج. كانت شابة متفوقة وحققت الكثير من الإنجازات،حيث حصلت على منحة لدراسة اللغة الانجليزية في جامعة استرالية لمدة سنة وقضت منها 5 اشهر، وهي تتقن اللغة الصيينية ايضا كونها تعيش في الصين مع عائلتها،شقيقتها الاخرى التي تسكن في الصين مع والدها طالعت الخبر المشؤوم عبر موقع اخباري استرالي وكونها تعرف المنطقة،حاولت الاتصال بشقيقتها آية ولم ترد على هاتفها وبعدها اعلمونا انه تم العثور عليها وقد فارقت الحياة،كنا ننتظر عودتها للقائها، لكن مع الأسف ستعود الينا جثة هامدة".