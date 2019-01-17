ترامب:, دولة, على, 90%, من, الضفة, والقدس, مشتركة, بسيادة, اسرائيل,

كشفت القناة 13 في التلفزيون الاسرائيلي تفاصل صفقة القرن التي سيطلقها الرئيس الامريكي ترامب والمتوقع ان تعرض على الفلسطينيين والإسرائيليين بعد انتخابات الكنيست في نيسان المقبل.

وقالت القناة بحسب مصدر نقلا عن مسؤول امريكي رفيع ان الصفقة تنص على اقامة دولة فلسطينية على 90% من اراضي الضفة الغربية، لافتة الى ان الدولة الفلسطينية ستكون على مساحة ضعف مساحة سيطرة السلطة الفلسطينية حاليا.وأضافت القناة ان اسرائيل ستجمد البناء في بعض المستوطنات المعزولة، وسيتم اخلاء البؤر الاستيطانية غير القانونية.كما ستتضمن الصفقة مبدأ تبدال الاراضي بين اسرائيل والفلسطينيين فيما يتعلق باجزاء من الضفة الغربية التي ستضمها اسرائيل.وقسم الامريكيون المستوطنات في الصفقة الى ثلاث مجموعات: المستوطنات الكبيرة مثل عتصيون ومعاليه ادوميم وألفي مناشيه واريل سيتم ضمها الى اسرائيل على غرار جميع خطط السلام السابقة.فيما لن يتم اخلاء المستوطنات المعزولة مثل ايتمار ويتسهار لكنها لن تكون قادرة على التوسع بشكل اكبر وسيتم تجميد البناء فيها.وسيتم اخلاء البؤر الاستيطانية غير القانونية في اسرائيل.