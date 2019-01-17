الطقس - اجواء شديدة البرودة وارتفاع الحرارة الجمعة والسبت

اليوم الخميس، يكون الجو غائما جزئياً الى صاف وشديد البرودة وتبقى الفرصة مهيأة في ساعات الصباح لسقوط زخات متفرقة من الأمطار على مختلف المناطق، وفي ساعات الظهيرة تميل الأجواء الى الاستقرار ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة والرياح شمالية غربية معتدلة الى نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا والبحر متوسط ارتفاع الموج الى مائج.

ويوم الجمعة، يكون الجو غائما جزئياً، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة مع بقاء الجو باردا الى شديد البرودة والرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية خفيفة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج .ويوم السبت المقبل، يكون الجو غائما جزئياً، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة مع بقاء الجو باردا الى شديد البرودة والرياح شمالية غربية الى شمالية شرقية خفيفة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج .