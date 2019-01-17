تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-01-17 08:27:34 الجدة والمراهق.. قصة حب في الجنازة تنتهي بـ"أسعد زواج" |  2019-01-17 08:25:29 إطلاق اسم محمد علي على مطار أميركي "كبير" |  2019-01-17 08:23:15 انقاذ اراضي شفاعمرو من المصادرة لصالح توسيع كريات آتا |  2019-01-17 08:13:16 ثلوج خفيفة تساقطت على القدس سرعان ما ذابت |  2019-01-17 08:05:28 شاهدوا - الثلوج تغطي منطقة هضبة الجولان وجبل الشيخ |  2019-01-17 06:40:01 عبد كتانة خال الطالبة آية مصاروة من باقة الغربية:كنا ننتظر عودتها للقائها، لكن للأسف ستعود الينا جثة هامدة |  2019-01-17 06:05:02 ترامب: دولة على 90% من الضفة والقدس مشتركة بسيادة اسرائيل |  2019-01-17 06:00:06 الطقس - اجواء شديدة البرودة وارتفاع الحرارة الجمعة والسبت |  2019-01-16 22:46:30 اغلاق عدة شوارع في البلاد بسبب العاصفة |  2019-01-16 22:42:42 العثور على جثة سيدة في حيفا |  2019-01-16 22:39:27 9 نصائح سهلة وبسيطة للتخلص من الكرش |  2019-01-16 22:32:21 ارتفاع عدد قتلى الاعتداء الانتحاري في سوريا |  2019-01-16 22:27:44 آفي نافيه هو المشتبه الرئيسي في فضيحة الجهاز القضائي |  2019-01-16 22:24:38 بالصور: رونالدو يمنح كأس السوبر ليوفنتوس على حساب ميلان |  2019-01-16 20:50:08 تطورات جديدة في قضية الفساد التي هزت الجهاز القضائي |

الرئيسية | محلي



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

الطقس - اجواء شديدة البرودة وارتفاع الحرارة الجمعة والسبت



  |   الصنارة نت   |   اضافة تعليق



اليوم الخميس، يكون الجو غائما جزئياً الى صاف وشديد البرودة وتبقى الفرصة مهيأة في ساعات الصباح لسقوط زخات متفرقة من الأمطار على مختلف المناطق، وفي ساعات الظهيرة تميل الأجواء الى الاستقرار ويطرأ ارتفاع  طفيف على درجات الحرارة والرياح شمالية غربية معتدلة الى نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا والبحر متوسط ارتفاع الموج الى مائج.



ويوم الجمعة، يكون الجو غائما جزئياً، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة مع بقاء الجو باردا الى شديد البرودة والرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية خفيفة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج .


ويوم السبت المقبل، يكون الجو غائما جزئياً، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة  مع بقاء الجو باردا الى شديد البرودة والرياح شمالية غربية الى شمالية شرقية خفيفة  السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج .




كلمات متعلقة

الطقس, -, اجواء, شديدة, البرودة, وارتفاع, الحرارة, الجمعة, والسبت,

تابعونــا

انقاذ اراضي شفاعمرو من المصادرة لصالح توسيع كريات آتا انقاذ اراضي شفاعمرو من المصادرة لصالح توسيع كريات آتا 2019-01-17 | 08:23:15

قررت اللجنة القطرية للاسكان قبول الاعتراضات التي قدمها المحامون قيس يوسف ناصر...

ثلوج خفيفة تساقطت على القدس سرعان ما ذابت ثلوج خفيفة تساقطت على القدس سرعان ما ذابت 2019-01-17 | 08:13:16

المقدسيون أصيبوا بخيبة أمل ذلك بعد أن استيقظوا هذا الصباح من سياتهم ووجدوا ان...

شاهدوا - الثلوج تغطي منطقة هضبة الجولان وجبل الشيخ شاهدوا - الثلوج تغطي منطقة هضبة الجولان وجبل الشيخ 2019-01-17 | 08:05:28

شكلت الثلوج الكثيفة التي تساقطت ليلة امس وحتى ساعات فجر اليوم الخميس منظرا رائعا...

عبد كتانة خال الطالبة آية مصاروة من باقة الغربية:كنا ننتظر عودتها للقائها، لكن للأسف ستعود الينا جثة هامدة عبد كتانة خال الطالبة آية مصاروة من باقة الغربية:كنا ننتظر عودتها للقائها، لكن للأسف ستعود الينا جثة هامدة 2019-01-17 | 06:40:01

قال عبد كتانة خال الطالبة الجامعية آية مصاروة من باقة الغربية ضحية جريمة القتل في...

ترامب: دولة على 90% من الضفة والقدس مشتركة بسيادة اسرائيل ترامب: دولة على 90% من الضفة والقدس مشتركة بسيادة اسرائيل 2019-01-17 | 06:05:02

كشفت القناة 13 في التلفزيون الاسرائيلي تفاصل صفقة القرن التي سيطلقها الرئيس...

اغلاق عدة شوارع في البلاد بسبب العاصفة اغلاق عدة شوارع في البلاد بسبب العاصفة 2019-01-16 | 22:46:30

جاء في بيان صادر عن شرطة السير أنه تم اغلاق عدة شوارع في البلاد بسبب العاصفة...

العثور على جثة سيدة في حيفا العثور على جثة سيدة في حيفا 2019-01-16 | 22:42:42

جاء في بيان صادر عن الناطق بلسان شرطة الساحل أنه تم العثور على جثة سيدة مساء اليوم...

آفي نافيه هو المشتبه الرئيسي في فضيحة الجهاز القضائي آفي نافيه هو المشتبه الرئيسي في فضيحة الجهاز القضائي 2019-01-16 | 22:27:44

جاء في بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة إسرائيل للإعلام العربي:تواصلاً للتحقيق الذي...

تطورات جديدة في قضية الفساد التي هزت الجهاز القضائي تطورات جديدة في قضية الفساد التي هزت الجهاز القضائي 2019-01-16 | 20:50:08

في جديد القضية الخطيرة المتعلقة بتعيين القضاة قالت وزيرة العدل اييليت شاكيد انه...

كفر قاسم تدخل مشروع التميز في الرياضة كفر قاسم تدخل مشروع التميز في الرياضة 2019-01-16 | 20:44:55

بعد جهود حثيثة نجح قسم الرياضة في كفر قاسم في إدخال المدينة في مشروع التميز في...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids أبو عيادة شتيلة كفر قاسم اتهام الشابة محاولة قتل يهود طعنا روش هعاين الشاب محمد اسعد صالح سليمان وفاة متأثرا بجراحه الخطيرة اللجنة الشعبية الجديدة المكر تظاهرة رفع شعارات طنطور لنا مخطط رفض سعيد ابو سراري قتل هدى كحيل شقيقته يافا تل ابيب لعدم رضاه طلاقها تصرفاتها لائحة محكمة برد امطار بير هداج نقب يغطي شتاء جنوب ارصاد جوية اصابة خطيرة اطلاق نار عسفيا قرية اسعاف شرطة تحقيق مستشفى العثور جثة رجل اصابات اطلاق نار قرية جسم مشبوه ام الفحم تفكيك حي الملساء المدينة الشرطة متفجرات مصرع 29 قتيلا عربيا حوادث الطرق منذ بداية العام الحالي 2016 المجتمع العربيمصرع فتاة من باقة الغربية دهسا في الخضيرة شيراز عويسات دكتور عبد الله خطيب المعارف مدير العربية أزمة مدارس الأهلية وراءنا الشهادة فتاة الناصرة رسالة شقيقتها اعتقال اداري يزيد احمد محامي سائق حيفا كمال ذياب الفريديس مصرع 3 ضحايا من يافا شاحنة مفرق حادث طرق دامس مروعاحتراق محل بيع مواد بناء سخنين شاب من عكا مشتبه اعتقال بسمة طبعون شاحنة دهس حادث طرق مستشفى رمبام اسعاف شرطة تحقيق مدرسة مار الياس تحتفل تخريج طلابها ثانوية طلاب ثواني عشر حيفا الأسقفية
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com