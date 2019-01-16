جاء في بيان صادر عن شرطة السير أنه تم اغلاق عدة شوارع في البلاد بسبب العاصفة القوية التي تشهدها المنطقة .

وجاء في البيان أنه بسبب الثلوج تم اغلاق شوارع في منطقة القدس وهم شارع 395 من رمات روزيال حتى دوار تسوفا وشارع 375 من تسور هداسا حتى شارع 3855.كما وتم اغلاق شارع 9898 من المجدل حتى نيمرود وتم فتحه لاحقا.