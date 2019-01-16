العثور, على, جثة, سيدة, في, حيفا,

جاء في بيان صادر عن الناطق بلسان شرطة الساحل أنه تم العثور على جثة سيدة مساء اليوم الاربعاء في شارع حنانيا في مدينة حيفا .

وجاء في البيان أنه خلال التحقيقات الاولية تبين أنه لا يوجد اي خلفية جنائية , بالرغم من ذلك تم تحويل الجثة الى معهد ابو كبير الطبي.الشرطة تحقق في الحادث.