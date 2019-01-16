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العثور على جثة سيدة في حيفا



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جاء في بيان صادر عن الناطق بلسان شرطة الساحل أنه تم العثور على جثة سيدة مساء اليوم الاربعاء في شارع حنانيا في مدينة حيفا .


وجاء في البيان أنه خلال التحقيقات الاولية تبين أنه لا يوجد اي خلفية جنائية , بالرغم من ذلك تم تحويل الجثة الى معهد ابو كبير الطبي.

الشرطة تحقق في الحادث.
العثور على جثة سيدة في حيفا




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