9, نصائح, سهلة, وبسيطة, للتخلص, من, الكرش,

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وجد باحثون في جامعة برمنغهام أن الدماغ البشري يستعيد ذكريات حدث ما على عكس...
يعتقد بعض الناس أن لنوعية الطعام تأثيرا كبيرا على الرغبة الجنسية لدى الفرد، لكن...
طور العلماء اختبارا دقيقا لحساب احتمال إصابة المرأة بسرطان الثدي في أي مرحلة من...
كشف الخبراء عن مواد من الضروري وجودها في النظام الغذائي لكل من يحاول الإقلاع عن...
يقضي غلي الماء على الكائنات الدقيقة فيه، ما يزيد من صلاحيته للشرب والاستخدام...
اكتشف علماء جامعة بازل السويسرية مادة تكبح تشكل وانتشار النقائل أو البؤر...
تأسر ألعاب الفيديو الألباب لكن هل تنم ممارستها بإفراط عن حالة مرضية؟.. يحاول صناع...
يمكن أن يكون لدرجات الحرارة المنخفضة خلال فصل الشتاء تأثير كبير على أنماط النوم...
صوت أخصائيون في التغذية على أن النظام الغذائي لمنطقة البحر الأبيض المتوسط، هو...
اكتشف علماء جامعة "Chengdu" نوعين جديدين من البكتيريا القاتلة المقاومة للمضادات...