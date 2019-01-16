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9 نصائح سهلة وبسيطة للتخلص من الكرش



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



يؤدي تراكم دهون البطن إلى ظهور ما يعرف بـ"الكرش"، وتكمن خطورتها البالغة في أنها يمكن أن تلتف حول الأعضاء الرئيسية، مثل الكبد والبنكرياس والكلى. ولكن بحسب موقع WebMD، هناك طرق ونصائح بسيطة يمكن أن تساعد على التخلص من الكرش.

ومن بين أشهر الوسائل للتخلص من الكرش تناول الكثير من الخضراوات الورقية والحبوب الكاملة والمكسرات والبقوليات.
يذكر أنه ليس هناك إثباتات علمية على وجود "أطعمة فائقة" تذيب الدهون بالجسم، كما أنه لا يمكن التخلص من الدهون "الحشوية" التي تتراكم حول الأعضاء الحيوية في الجسم بممارسة بعض التمرينات الرياضية بشكل عشوائي أو لفترات متقطعة، وإنما بالأخذ بالنصائح التالية:
1- إنقاص الوزنأي شخص يعاني من تراكم الدهون الحشوية لا بد وأن يكون لديه الكثير من الوزن الزائد، الذي يجب التخلص منه. وعندما يبدأ الشخص بالتخلص من هذا الوزن الزائد، فإن ذلك سوف يساعد جسمه بأكمله، بما في ذلك دهون البطن.
2- التقليل من الدهون المشبعةللتخلص من الكرش، يجب التقليل من كميات الدهون "المشبعة" التي يتناولها الشخص. والدهون المشبعة موجودة في اللحوم الحمراء وزيت جوز الهند وزيت النخيل، ومنتجات الألبان كاملة الدسم. ويفضل استبدالها بالدهون التي تتوافر في الأطعمة النباتية أو الأسماك مثل سمك السلمون والتونة والماكريل الغني بأوميغا 3.
3- المواظبة على تمرينات رياضيةلا يهم عدد الساعات التي يقضيها الشخص في ممارسة المشي أو العدو طالما كانت هذه الرياضة متقطعة أو غير منتظمة. في المقابل، المواظبة على بعض تمرينات الإحماء لمدة دقيقة يوميا يمكن أن يكون أكثر تأثيرا وإيجابية في سبيل التخلص من الكرش.
9 نصائح سهلة وبسيطة للتخلص من الكرش




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