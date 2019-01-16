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ارتفاع عدد قتلى الاعتداء الانتحاري في سوريا



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



ارتفع الى ستة عشر عدد القتلى في منطقة منبج شمال شرق سوريا من جراء الاعتداء الانتحاري الذي استهدف مطعما. ومن بين القتلى أربعة جنود أمريكيين كانوا يقومون باعمال الدورية، كما أصيب ثلاثة جنود بجروح. وأعلنت تنظيم الدولة الإسلامية مسؤوليته عن الهجوم الإرهابي. وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض إنه تم اطلاع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على تفاصيل الهجوم.


وقال التحالف الدولي ضد داعش الذي تقوده واشنطن: "قُتل جنود أميركيون في انفجار أثناء دورية لهم في سوريا اليوم. ما زلنا نجمع المعلومات وسننشر تفاصيل إضافية لاحقا".

ويأتي هذا الهجوم عقب تفجير استهدف قوات التحالف الدولي في نهاية مارس 2018 مدينة منبج أيضا، مما أسفر عن مقتل عنصرين من التحالف وإصابة آخرين.
ارتفاع عدد قتلى الاعتداء الانتحاري في سوريا




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