تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-01-16 22:42:42 العثور على جثة سيدة في حيفا |  2019-01-16 22:39:27 9 نصائح سهلة وبسيطة للتخلص من الكرش |  2019-01-16 22:32:21 ارتفاع عدد قتلى الاعتداء الانتحاري في سوريا |  2019-01-16 22:27:44 آفي نافيه هو المشتبه الرئيسي في فضيحة الجهاز القضائي |  2019-01-16 22:24:38 بالصور: رونالدو يمنح كأس السوبر ليوفنتوس على حساب ميلان |  2019-01-16 20:50:08 تطورات جديدة في قضية الفساد التي هزت الجهاز القضائي |  2019-01-16 20:44:55 كفر قاسم تدخل مشروع التميز في الرياضة |  2019-01-16 20:38:38 النجم النصراوي مؤنس دبور ينضم لنادي اشبيلية الاسباني |  2019-01-16 20:34:00 انتخاب الشيخ فايز ابو صهيبان رئيسا لمنتدى رؤساء السلطات المحلية البدوية في النقب‎ |  2019-01-16 20:32:17 الفاتيكان يرسل اساقفة للاطلاع على اوضاع الأرض المقدسة‎ |  2019-01-16 18:24:28 اجتماع كبير لحزب كلنا برعاية وزير المالية والنائب أكرم حسون |  2019-01-16 18:19:01 تأجيل مباراة اتحاد ابناء سخنين ومكابي حيفا بسبب العاصفة |  2019-01-16 18:17:58 زيارات تضامنية للعراقيب والنقب طيلة فترة مكوث المناضل الطوري في السجن |  2019-01-16 18:16:35 أمطار وثلوج ورياح شديدة...عاصفة قوية تضرب البلاد |  2019-01-16 15:02:25 أريحا - الأشغال الشاقة 15 سنة لمدان بتهمة القتل العمد |

الرئيسية | محلي



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

آفي نافيه هو المشتبه الرئيسي في فضيحة الجهاز القضائي



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



كشف النقاب مساء اليوم بأن المشبوه الرئيسي في الفضيحة الجنسية التي تعصف بالجهاز القضائي هو رئيس نقابة المحامين افي نافي. ويفيد مراسلنا ان محكمة الصلح في تل ابيب تنظر في طلب الشرطة تمديد فترة اعتقال نافيه بثلاثة أيام الا أن المحكمة قررت اطلاق سراحه بشروط.


 ويشتبه فيه بإقامة علاقة جنسية مع قاضية لقاء تعيينها في منصبها وأيضا مع زوجة قاض في محكمة الصلح مقابل ترقيته الى المحكمة المركزية.

وأعلنت الشرطة ان التحقيق في هذا الملف قد بدا عقب ورود معلومات اليها قبل حوالي أسبوعين وتتعلق بتعيين قاضية في محكمة صلح قبل عدة سنوات ومحاولة باءت بالفشل لترقية قاض في محكمة صلح ليتم تعيينه في محكمة مركزية .
آفي نافيه هو المشتبه الرئيسي في فضيحة الجهاز القضائي




كلمات متعلقة

آفي, نافيه, هو, المشتبه, الرئيسي, في, فضيحة, الجهاز, القضائي,

تابعونــا

العثور على جثة سيدة في حيفا العثور على جثة سيدة في حيفا 2019-01-16 | 22:42:42

جاء في بيان صادر عن الناطق بلسان شرطة الساحل أنه تم العثور على جثة سيدة مساء اليوم...

تطورات جديدة في قضية الفساد التي هزت الجهاز القضائي تطورات جديدة في قضية الفساد التي هزت الجهاز القضائي 2019-01-16 | 20:50:08

في جديد القضية الخطيرة المتعلقة بتعيين القضاة قالت وزيرة العدل اييليت شاكيد انه...

كفر قاسم تدخل مشروع التميز في الرياضة كفر قاسم تدخل مشروع التميز في الرياضة 2019-01-16 | 20:44:55

بعد جهود حثيثة نجح قسم الرياضة في كفر قاسم في إدخال المدينة في مشروع التميز في...

النجم النصراوي مؤنس دبور ينضم لنادي اشبيلية الاسباني النجم النصراوي مؤنس دبور ينضم لنادي اشبيلية الاسباني 2019-01-16 | 20:38:38

اعلن نادي اشبلية الاسباني مساء اليوم الاربعاء انضمام النجم النصراوي مؤنس دبور...

انتخاب الشيخ فايز ابو صهيبان رئيسا لمنتدى رؤساء السلطات المحلية البدوية في النقب‎ انتخاب الشيخ فايز ابو صهيبان رئيسا لمنتدى رؤساء السلطات المحلية البدوية في النقب‎ 2019-01-16 | 20:34:00

تم مساء اليوم انتخاب الشيخ فايز ابو صهيبان، رئيس بلدية رهط، رئيسا لمنتدى السلطات...

الفاتيكان يرسل اساقفة للاطلاع على اوضاع الأرض المقدسة‎ الفاتيكان يرسل اساقفة للاطلاع على اوضاع الأرض المقدسة‎ 2019-01-16 | 20:32:17

اختتم نحو أربعين اسقف وشخصيات كنسية من مختلف انحاء العالم زيارتهم إلى الارض...

اجتماع كبير لحزب كلنا برعاية وزير المالية والنائب أكرم حسون اجتماع كبير لحزب كلنا برعاية وزير المالية والنائب أكرم حسون 2019-01-16 | 18:24:28

اقيم يوم أمس في مدينة الخضيرة اجتماع هائل لحزب "كلنا" برعاية وزير المالية موشيه...

تأجيل مباراة اتحاد ابناء سخنين ومكابي حيفا بسبب العاصفة تأجيل مباراة اتحاد ابناء سخنين ومكابي حيفا بسبب العاصفة 2019-01-16 | 18:19:01

قرر الاتحاد العام لكرة القدم تأجيل مباراة ثمن نهائي كأس الدولة والتي كان من...

زيارات تضامنية للعراقيب والنقب طيلة فترة مكوث المناضل الطوري في السجن زيارات تضامنية للعراقيب والنقب طيلة فترة مكوث المناضل الطوري في السجن 2019-01-16 | 18:17:58

تدخل قضيّة العراقيب مرحلة صعبة، بعد سجن شيخ العراقيب صياح الطوري (ابو عزيز)، وهذا...

أمطار وثلوج ورياح شديدة...عاصفة قوية تضرب البلاد أمطار وثلوج ورياح شديدة...عاصفة قوية تضرب البلاد 2019-01-16 | 18:16:35

تضرب البلاد منذ ساعات ما بعد الظهر اليوم الاربعاء عاصفة قوية , حيث تشهد جميع...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids مشاهدة مباراة مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد Manchester City vs Manchester United في الدوري الانجليزي الممتاز مباشرة اليوم علي قناة بي أن سبورت HD2 مشاهدة علىسكب ماء شاي ساخن عضو الكنيست احمد الطيبي مظاهرة السجن بئر السبع صةر فاضحة مدير معلمة شمال مواقع التواصل الاجتماعي واتس اب التحقيق وزارة التربية التعليم مصرع طفلة رضيعة نسي داخل سيارة مغلقه عراد الجنوب الشرطة اسعاف اختناق الناصرة مدرسة القفزة جراسهوبرز مؤنس دبور حفل تكريم اصابة خطيرة متوسطة حادث طرق مروع شاحنة سيارة قرب عبلين قرية اسعاف شرطةامطار مصحوبة عواصف رعدية الجنوب مدينة رهط تساقط خير شتاء هلال عزايزة طالب تمريض مستشفى شيبا تل هشومير انتحال شخصية طبيب اصابة عامل ورشة بناء قرب نهاريا خطيرة مستشفى نهاريا سقط ارتفاع شاهق عمر العقبي شقيق مهند لائحة اتهام منفذ عملية اطلاق نار محطة الحافلات بئر السبع مصرع شاب انقلاب سيارة شارع 6 اتجاه الجنوب حادث طرق مروع تعيين فضيلة الشيخ موفق طرف رئيسا لمحكمة الاستئناف العليا الدرزية ايليت شاكيد وزيرة القضاء بث مباشر مباشر الدوري الايطالي مباشر الدوري الايطالي بث مباشر مباريات يلا شوت مباشر كورة اون لاين القدس مواجهات شعفاط بيت حنينا سلوان وادي الجوز البلدة القديمة اصابات شهيد اعتقالات احتلال شرطة جيش حجارة قنابل غاز الشهادة فتاة الناصرة رسالة شقيقتها اعتقال اداري يزيد احمد محامي
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com