آفي, نافيه, هو, المشتبه, الرئيسي, في, فضيحة, الجهاز, القضائي,

كشف النقاب مساء اليوم بأن المشبوه الرئيسي في الفضيحة الجنسية التي تعصف بالجهاز القضائي هو رئيس نقابة المحامين افي نافي. ويفيد مراسلنا ان محكمة الصلح في تل ابيب تنظر في طلب الشرطة تمديد فترة اعتقال نافيه بثلاثة أيام الا أن المحكمة قررت اطلاق سراحه بشروط.

ويشتبه فيه بإقامة علاقة جنسية مع قاضية لقاء تعيينها في منصبها وأيضا مع زوجة قاض في محكمة الصلح مقابل ترقيته الى المحكمة المركزية.وأعلنت الشرطة ان التحقيق في هذا الملف قد بدا عقب ورود معلومات اليها قبل حوالي أسبوعين وتتعلق بتعيين قاضية في محكمة صلح قبل عدة سنوات ومحاولة باءت بالفشل لترقية قاض في محكمة صلح ليتم تعيينه في محكمة مركزية .