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بالصور: رونالدو يمنح كأس السوبر ليوفنتوس على حساب ميلان



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



توج يوفنتوس بلقب السوبر الإيطالي، اليوم الأربعاء، عقب فوزه على ميلان (1-0)، في ملعب الجوهرة المشعة، بمدينة جدة السعودية.


وسجل كريستيانو رونالدو هدف المباراة الوحيد، في الدقيقة 61 بضربة رأسية، ليتوج البيانكونيري بطلًا لهذه المسابقة، للمرة الثامنة في تاريخه.




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