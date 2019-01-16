بالصور:, رونالدو, يمنح, كأس, السوبر, ليوفنتوس, على, حساب, ميلان,

توج يوفنتوس بلقب السوبر الإيطالي، اليوم الأربعاء، عقب فوزه على ميلان (1-0)، في ملعب الجوهرة المشعة، بمدينة جدة السعودية.

وسجل كريستيانو رونالدو هدف المباراة الوحيد، في الدقيقة 61 بضربة رأسية، ليتوج البيانكونيري بطلًا لهذه المسابقة، للمرة الثامنة في تاريخه.