كفر, قاسم, تدخل, مشروع, التميز, في, الرياضة,

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جاء في بيان صادر عن الناطق بلسان شرطة الساحل أنه تم العثور على جثة سيدة مساء اليوم...
كشف النقاب مساء اليوم بأن المشبوه الرئيسي في الفضيحة الجنسية التي تعصف بالجهاز...
في جديد القضية الخطيرة المتعلقة بتعيين القضاة قالت وزيرة العدل اييليت شاكيد انه...
اعلن نادي اشبلية الاسباني مساء اليوم الاربعاء انضمام النجم النصراوي مؤنس دبور...
تم مساء اليوم انتخاب الشيخ فايز ابو صهيبان، رئيس بلدية رهط، رئيسا لمنتدى السلطات...
اختتم نحو أربعين اسقف وشخصيات كنسية من مختلف انحاء العالم زيارتهم إلى الارض...
اقيم يوم أمس في مدينة الخضيرة اجتماع هائل لحزب "كلنا" برعاية وزير المالية موشيه...
قرر الاتحاد العام لكرة القدم تأجيل مباراة ثمن نهائي كأس الدولة والتي كان من...
تدخل قضيّة العراقيب مرحلة صعبة، بعد سجن شيخ العراقيب صياح الطوري (ابو عزيز)، وهذا...
تضرب البلاد منذ ساعات ما بعد الظهر اليوم الاربعاء عاصفة قوية , حيث تشهد جميع...