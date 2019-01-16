كفر, قاسم, تدخل, مشروع, التميز, في, الرياضة,

بعد جهود حثيثة نجح قسم الرياضة في كفر قاسم في إدخال المدينة في مشروع التميز في الرياضة.

وفي هذا المشروع سيتم إختيار عدد من الرياضيين الصغار ممن تتوافر فيهم عدد من المعايير، وسيتم العمل على ضمهم للمشروع من أجل تنشأتهم والرعاية بهم.يذكر أن هذا المشروع يشمل بلدات كفر قاسم وكفر برى وجلجولية بالتعاون مع السيد لؤي مفتش مديرية الرياضة ومُركز المجلس لمنع العنف في وزارة الثقافة والرياضة.يجدر أن نذكر أن حصة الأسد من اللاعبين الصغار هم من فرق جمعية الشعاع. وكان أحد اللقاءات في كفر قاسم، حيث حضره مسؤولي البرنامج ورئيس بلدية كفر قاسم المحامي عادل بدير. وفي حديث مع السيد نكسون فريج مُرّكز قسم الفعاليات الرياضية في بلدية كفر قاسم، قال:" هذا مشروع متميز لما فيه فوائد جمة للصغار ممن سيتم إختيارهم، خاصة وأنه سيكون لديهم رعاية مهنية من أجل رفع مستواهم الرياضي والتقدم في مجال الرياضة". وأختتم:" في المشروع سيكون هناك 12 لقاء، وسيقوم متخصص بمقابلة الأولاد الرياضيين وذويهم في عملية لإختيار منهم الأفضل والرقي به، على أمل أن تنفتح لها آفاق رياضية واسعة تساعده على التقدم".