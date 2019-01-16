النجم, النصراوي, مؤنس, دبور, ينضم, لنادي, اشبيلية, الاسباني,

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في جديد القضية الخطيرة المتعلقة بتعيين القضاة قالت وزيرة العدل اييليت شاكيد انه...
بعد جهود حثيثة نجح قسم الرياضة في كفر قاسم في إدخال المدينة في مشروع التميز في...
تم مساء اليوم انتخاب الشيخ فايز ابو صهيبان، رئيس بلدية رهط، رئيسا لمنتدى السلطات...
اختتم نحو أربعين اسقف وشخصيات كنسية من مختلف انحاء العالم زيارتهم إلى الارض...
اقيم يوم أمس في مدينة الخضيرة اجتماع هائل لحزب "كلنا" برعاية وزير المالية موشيه...
قرر الاتحاد العام لكرة القدم تأجيل مباراة ثمن نهائي كأس الدولة والتي كان من...
تدخل قضيّة العراقيب مرحلة صعبة، بعد سجن شيخ العراقيب صياح الطوري (ابو عزيز)، وهذا...
تضرب البلاد منذ ساعات ما بعد الظهر اليوم الاربعاء عاصفة قوية , حيث تشهد جميع...
أدانت محكمة الجنايات الكبرى المنعقدة في أريحا برئاسة القاضي مهند العارضة وعضوية...
عثر اليوم الاربعاء على جثة الشابة اية سعيد مصاروة (23 عاما) من سكان مدينة باقة...