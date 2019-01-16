النجم, النصراوي, مؤنس, دبور, ينضم, لنادي, اشبيلية, الاسباني,

اعلن نادي اشبلية الاسباني مساء اليوم الاربعاء انضمام النجم النصراوي مؤنس دبور الى صفوفه قادماً من نادي ريد بول زيلتسبورج النمساوي مقابل 15 مليون يورو ليكون أغلى لاعب في البلاد .

يشار الى أن دبور تم ربط اسمه للعب في عدة فرق ابرزها من نادي ليفربول الانجليزي وفولها الانجليزي وفالنسيا الاسباني وفرق في الدوري الالماني , الا أنه بالنهاية انضم دبور لنادي اشبيلية الاسباني الذي يسعى للفوز ببطولة الدوري ويطارد فريق برشلونة في قمة اللائحة .يذكر ان دبور وصل الى اسبانيا اليوم الاربعاء ومن المتوقع ان يوقع بشكل رسمي خلال الساعات المقبلة بعد اجراء الفحوصات الطبية .ومن جهة أخرى سيستفيد فريق مكابي تل ابيب ومكابي الاخاء الناصرة الذي لعب فيهم دبور من هذا الانتقال , حيث سيحصل كل فريق على 300 الف يورو حسب الاتفاق .