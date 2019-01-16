انتخاب, الشيخ, فايز, ابو, صهيبان, رئيسا, لمنتدى, رؤساء, السلطات, المحلية, البدوية, في, النقب‎,

تم مساء اليوم انتخاب الشيخ فايز ابو صهيبان، رئيس بلدية رهط، رئيسا لمنتدى السلطات المحلية البدوية في النقب من خلال الانتخابات التي جرت في مجلس القصوم الاقليمي .

وقد فاز الشيخ فايز ابو صهيبان بواقع 4 اصوات مقابل 3 اصوات لمنافسه السيد نايف ابو عرار ، رئيس مجلس عرعرة النقب .وشارك في الانتخابات 7 رؤساء سلطات محلية وهم : الشيخ فايز ابو صهيبان، رئيس بلدية رهط والمحامي عبد العزيز النصاصرة، رئيس مجلس كسيفة والسيد نايف ابو عرار ، رئيس مجلس عرعرة النقب،والمحامي احمد الاسد، رئيس مجلس اللقيه ، والسيد سلامه الاطرش، رئيس مجلس القصوم الاقليمي ، والسيد ابراهيم الهواشلة، رئيس مجلس واحة الصحراء الاقليمي، والشيخ حابس العطاونة ، رئيس مجلس حورة المحلي في حين تغيب عن الانتخابات، رئيس مجلس شقيب السلام ابو معمر والسيد عمر ابو رقيق.وقال الشيخ فايز ابو صهيبان معقبا:" من خلال رئاسة المنتدى سنعمل على متابعة كافة قضايا مدن وقرى النقب، كون النقب يعاني من قضايا جسام في كافة المجالات الحياتية ويعاني من قضايا هدم البيوت وحرث المحاصيل ومصادرة الاراضي وقضايا العنف المستشري بين ظهرانينا ".