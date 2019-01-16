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الفاتيكان يرسل اساقفة للاطلاع على اوضاع الأرض المقدسة‎



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اختتم نحو أربعين اسقف وشخصيات كنسية من مختلف انحاء العالم زيارتهم إلى الارض المقدسة مساء اليوم (الأربعاء) بلقاء جمعهم في دير مار الياس على جبل الكرمل في حيفا لتلخيص نحو اسبوع شمل العديد من الزيارات الميدانية في الضفة الغربية والقدس وإسرائيل للاطلاع على الاوضاع في البلاد من أجل اعداد تقرير للكرسي الرسولي (الفاتيكان) بهذا الصدد.


وقد استهل الوفد زيارته بلقاء مع المدبر السولي لبطريركية اللاتين في القدس المطران بيير باتيستا بيتسابالا، تلاه زيارة إلى شمال الضفة الغربية التي تمحورت في مدينة جنين ومخيم اللاجئين المحاذي لها، حيث عبر أعضاء الوفد عن تضامنهم مع اللاجئين الفلسطينيين.

وقضى الوفد جزءا كبيرا من الوقت في حيفا حيث استمع إلى شرح من وديع أبونصار، مستشار مجلس الاساقفة في الأرض المقدسة، حول الاوضاع السياسية الراهنة في البلاد وبعض المعطيات عن اعداد الفئات المتعددة من المواطنين وما تقوم به الكنائس المحلية من عمل في ميادين مختلفة. كما استمع الوفد إلى عضو الكنيست عايدة توما-سليمان حول التحديات التي تواجه المواطنين العرب في إسرائيل، اضافة إلى شرح عن الوضع الراهن للصراع الفلسطيني-الإسرائيلي.وزار الوفد عدد من المؤسسات التابعة للكنائس في حيفا، مثل المشفى الايطالي ومدرسة "راهبات الناصرة" ومؤسسة "القلب الأقدس" التي تعنى بالاطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة.

كما زار الوفد قرية اقرت المهجرة وعبر عن تضامنه مع اهلها وعن رغبته العمل لطرح قضية اقرت وبرعم في المحافل الدولية، والتقى في قرية معليا الجليلية بعدد من رؤساء المجالس البلدية الذين تحدثوا عن التحديات التي تواجههم، بالأساس بسبب التمييز بالميزانيات التي يحصلوا عليها من الوزارات المختلفة.الجدير بالذكر أن زيارة هذا الوفد تأتي استمرارا لتقليد يستمر منذ نحو عشرين عاما، يقوم بناءا عليه نحو أربعين اسقف من حول العالم بزيارة الارض المقدسة لعدة ايام في اواسط شهر كانون ثاني (يناير) من كل عام، يتلوها بتقديم تقرير للكرسي الرسولي الذي يقوم بدوره بدراسة التقرير واتخاذ بعض القرارات بناء على التوصيات المقدمة له.




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