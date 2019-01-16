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اجتماع كبير لحزب كلنا برعاية وزير المالية والنائب أكرم حسون



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



اقيم يوم أمس في مدينة الخضيرة اجتماع هائل لحزب "كلنا" برعاية وزير المالية موشيه كاحلون والنائب أكرم حسون وأعضاء حزب كلنا حضره مندوبي الحزب من كافة ارجاء البلاد حيث برز اشتراك مكثف من الوسط العربي والدرزي!

هذا الاجتماع كان عبارة عن انطلاقة حملة حزب كلنا الانتخابية حيث أثبت الحزب تمسكه في السيطرة التامة على ميدان الانتخابات المحلية ويعتبر من اقوى الأحزاب من ناحية كم المندوبين والممثلين داخل السلطات المحلية والبلديات نسبة للانجازات التي حققها في الإنتخابات المحلية الاخيرة. 
وزير المالية موشيه كاحلون الذي يعتبر المخضرم من بين رؤساء الأحزاب، أكد أن حزب كلنا وفى في 85% مما وعد به الناخب عشية الانتخابات الماضية مشيرا أن اجندة الحزب الاجتماعي الأكبر إلا وهو حزب كلنا قابلة للفخص والمقارنة مع كافة الاحزاب. النائب حسون قال أن حزب كلنا التزم نهج الخدمة بعيدا عن المأرب والأهداف السياسية والنتائج تثبت على أرض الواقع انه كان هناك عنوان لمل مواطن او مؤسسة او سلطة محلية!
كما ذكرنا حضر الاجتماع مئات المندوبين من الوسط العربي والدرزي ومن غالبية القرى والمدن الذين اتوا لدعم نهج الخدمة الاجتماعية الحقيقية والبعيدة كل البعد عن الشعارات الانتخابية فارغة المضمون.
النائب أكرم حسون شكر رئيس الحزب على تجاوبه مع متطلبات الوسط العربي وطالب الحزب وجميع وزرائه واعضائه التجند لتصحيح قانون القومية وادخال بند المساواة لجميع مواطني الدولة سواء كانوا دروزا ام عربا بغض النظر عن الخدمة العسكرية او المدنية.




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