تأجيل, مباراة, اتحاد, ابناء, سخنين, ومكابي, حيفا, بسبب, العاصفة,

قرر الاتحاد العام لكرة القدم تأجيل مباراة ثمن نهائي كأس الدولة والتي كان من المقرر أن تجري اليوم الاربعاء 20:45 على استاد الدوحة في سخنين , وذلك بسبب العاصفة الشديدة التي تشهدها البلاد.

وجاء هذا القرار بعد ان غمرت المياه ارضية استاد الدوحة في سخنين , حكام المباراة وصلوا وقررو عدم اجراء مباراة في هذه الظروف من أجل سلامة اللاعبين .قد تقرر اجراء المباراء يوم الثلاثاء المقبل الساعة 20:30.