تأجيل, مباراة, اتحاد, ابناء, سخنين, ومكابي, حيفا, بسبب, العاصفة,

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اقيم يوم أمس في مدينة الخضيرة اجتماع هائل لحزب "كلنا" برعاية وزير المالية موشيه...
تدخل قضيّة العراقيب مرحلة صعبة، بعد سجن شيخ العراقيب صياح الطوري (ابو عزيز)، وهذا...
تضرب البلاد منذ ساعات ما بعد الظهر اليوم الاربعاء عاصفة قوية , حيث تشهد جميع...
أدانت محكمة الجنايات الكبرى المنعقدة في أريحا برئاسة القاضي مهند العارضة وعضوية...
عثر اليوم الاربعاء على جثة الشابة اية سعيد مصاروة (23 عاما) من سكان مدينة باقة...
نظم يوم السبت 12.1.2019 برنامج التطريز الفلسطيني "ستي الها ثوب وشال"، بتنظيم دائرة...
جاء في بيان صادر عن احمد ذباح رئيس المجلس المحلي في قرية دير الاسد اليوم الاربعاء...
قررت بلدية القدس انهاء اليوم الدراسي اليوم في الساعة الثالثة من بعد الظهر. ويأتي...
شاركت الطالبة ندين سلامة التي تدرس في الصّفّ الثاني عشر في الكليّة الأرثوذكسيّة...
بدأ عام 2019 قبل أقلّ من أسبوعين، وقد قُتل عشرة أشخاص في حوادث طرق خلال هذه الفترة...