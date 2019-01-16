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تأجيل مباراة اتحاد ابناء سخنين ومكابي حيفا بسبب العاصفة



  |   موسى بصول   |   اضافة تعليق



قرر الاتحاد العام لكرة القدم تأجيل مباراة ثمن نهائي كأس الدولة والتي كان من المقرر أن تجري اليوم الاربعاء 20:45 على استاد الدوحة في سخنين , وذلك بسبب العاصفة الشديدة التي تشهدها البلاد.


وجاء هذا القرار بعد ان غمرت المياه ارضية استاد الدوحة في سخنين , حكام المباراة وصلوا وقررو عدم اجراء مباراة في هذه الظروف من أجل سلامة اللاعبين .

قد تقرر اجراء المباراء يوم الثلاثاء المقبل الساعة 20:30.




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