تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-01-16 18:24:28 اجتماع كبير لحزب كلنا برعاية وزير المالية والنائب أكرم حسون |  2019-01-16 18:19:01 تأجيل مباراة اتحاد ابناء سخنين ومكابي حيفا بسبب العاصفة |  2019-01-16 18:17:58 زيارات تضامنية للعراقيب والنقب طيلة فترة مكوث المناضل الطوري في السجن |  2019-01-16 18:16:35 أمطار وثلوج ورياح شديدة...عاصفة قوية تضرب البلاد |  2019-01-16 15:02:25 أريحا - الأشغال الشاقة 15 سنة لمدان بتهمة القتل العمد |  2019-01-16 13:41:03 استراليا- العثور على جثة الشابة اية سعيد مصاروة (23 عاما) من باقة الغربية وشبهات لجريمة قتل والشرطة تحقق |  2019-01-16 13:35:35 حضور واسع في أكبر برنامج تطريز فلسطيني في الناصرة |  2019-01-16 13:32:49 رئيس مجلس دير الاسد-الحديث عن هدم منزل عار عن الصحة |  2019-01-16 13:29:23 صور - القدس تستكمل استعداداتها لاستقبال العاصفة والثلوج |  2019-01-16 13:13:55 الأردن يعلن حالة الطوارئ القصوى بسبب الطقس |  2019-01-16 13:08:40 الدوري الإنجليزي "تحت التهديد".. و48 ساعة تحسم الأمر |  2019-01-16 13:02:36 الطّالبة ندين سلامة من الكليّة الأرثوذكسيّة العربيّة تتأهّل للمرحلة النّهائيّة في أولمبيادة البيوتكنولوجيا القطريّة |  2019-01-16 11:49:17 مصرع 8 مواطنين عرب بحوادث الطرق منذ بداية 2019 |  2019-01-16 11:44:33 فنان الخردة وسيم بقاعي من شعب يبدع في بناء مجسم لحصان من من الحديد والخردة مخلّفات وقطع السيارات المعطلة |  2019-01-16 11:38:48 الرملة - اعتقال مشتبه بالضلوع بجريمة قتل عبدو شمشوم |

الرئيسية | محلي



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

زيارات تضامنية للعراقيب والنقب طيلة فترة مكوث المناضل الطوري في السجن



  |   الصنارة نت   |   اضافة تعليق



تدخل قضيّة العراقيب مرحلة صعبة، بعد سجن شيخ العراقيب صياح الطوري (ابو عزيز)، وهذا ما يتطلب تصعيد النضال، والوقوف إلى جانب الأهل في مواجهة سياسة الهدم والاقتلاع، خاصة وأن العراقيب كأخواتها من القرى التي ترفض السلطات الحاكمة الاعتراف بها، تأتي في سياق النضال التاريخي العنيد ضد الحركة الصهيونية، ونضال شعبنا الفلسطيني المشروع من أجل الحُرّية والاستقلال.

وتدعو لجنة المتابعة الجمهور الواسع لزيارة العراقيب على مدار فترة سجن الشيخ الطوري، إذ قرر أهالي العراقيب ولجنة التوجيه العليا لعرب النقب إضاءة الشعلة على أرض العراقيب مساء كل يوم، منذ دخول شيخ العراقيب السجن، وحتى الخروج منه، إضافة للوقفات والنشاطات الاحتجاجية الأخرى التي ستنظمها المتابعة ولجانها الفرعية ولجنة العراقيب ولجنة التوجيه العليا لبدو النقب وكل النشاطات التي سيعلن عنها تدريجيا.
 في ذات السياق واستمرارا لنضال شعبنا، فإن قضيّة العراقيب وهدمها للمرة 137 وإعادة إعمارها، من الأولويات الأولى، في هذه المرحلة، نضالنا الفلسطيني في الداخل، من أجل الصمود والانتصار في معركة الوجود والحرّية، وهي صورة لمعاناة النقب وأهله، تحديدًا، من الإرهاب المؤسّساتي والأذرع السياسية والأمنية التي تمارس سياسة التهجير والتطهير العرقي، وأكبر دليل على هذه السياسة، إقامة ما تسمّى "سلطة تطوير وإسكان البدو في النقب"، وهي في الحقيقة سلطة لتطهير العرب البدو من النقب، من خلال تهويد الأرض ومصادرتها، وتهجير سكانها الأصليين.
وصورة النقب لا تختلف عن باقي ساحات نضال شعبنا في الداخل الفلسطيني، فسياسة هدم البيوت العربية هي سياسة واحدة نعاني منها في مختلف المدن والقرى العربية. وتعمل حكومة نتنياهو على مدار السنوات العشر الأخيرة بشكل منهجي مدروس، من خلال تشريع القوانين العنصرية، على تجريد الأقلية الفلسطينية في الداخل من حقها بالأرض والمسكن والمساواة والعدالة الاجتماعية.
وباشرت هذه الحكومة اليمينية المتطرِّفة بتجسيد السياسة الرسمية التي مارستها على مدار عشرات السنين، من خلال قوننة هذه السياسة التعسفية، وخاصة قانون القومية وقانون التنظيم والبناء "كامينتس" المرتبط بسياسة تضييق الخناق ورفض توسيع مسطحات البناء، ومواصلة تشريع القوانين العنصرية التي تمس وتهدِّد وجودنا على أرضنا، وفي وطننا.
قبل ثلاثة أسابيع دخل الشيخ صياح الطوري أبو عزيز شيخ العراقيب إلى السجن، بعد الحكم الجائر عليه بالسجن الفعلي لمدة عشرة أشهر بسبب رفضة لقرارات الهدم والترحيل وبقي رغم الضغوطات صامدًا ومدافعًا عن أرضه وعن حقه في العيش على أرض الآباء والأجداد. لقد مَثّل الشيخ صياح نموذجًا في الصمود والتحدي والتصدّي للقهر وجبروت المُحتل.
بدخول الطوري للسجن لا يعني أبدا ترك العراقيب لوحدها، فوقوفنا إلى جانب أهلنا في العراقيب في هذه الفترة كما في كل وقت هو واجب وطني وأخلاقي.
بناء على قرار لجنة المتابعة في اجتماعها الاخير بتاريخ في الثالث من الشهر الجاري، تقرر أن القيام بتنظيم برنامج زيارات تضامنية للعراقيب والنقب طيلة فترة مكوث المناضل الشيخ صياح الطوري في السجن.
وعليه اجتمعت اللجنة المكلّفة من السكرتاريا لتنظيم برنامج الزيارات واتخذت الخطوات التالية بناء على قرارات سكرتاريا المتابعة:
1. تقوم كل بلدة من المركز والشمال بتخصيص يوم تضامني مع العراقيب والنقب، وتأخذ على عاتقها تنظيم حافلة أسبوعية لزيارة النقب، وتنظيم وقفة احتجاجية، ثم القيام بجولة في ربوع النقب الصامد تختتم بزيارة لقرية غير معترف بها.
2. خلال الزيارة يتم اعلان التآخي أو ما يسمى بـ "التوأمة" بين البلد الزائر من الشمال أو المركز، مع القرية المضيفة غير المعترف بها.
3. يتم بذل الجهد لتنظيم قسم كبير من الزيارات أيام الأحد وليس أيام السبت فقط، وذلك لكي يكون أثر زيارة العراقيب أكبر.
وهذا إلى الى جانب النشاطات التي تقرّ في لجنة الحريات ضمن مسؤولياتها بعد سجن الشيخ أبو عزيز.
هذه الخطوات كفيلة بتعزيز تلاحم أعضاء الجسد الواحد وتعزيز صمود الأهل في النقب وانتصارنا لقضايانا العادلة، لذلك فإن تعاون مركبات شعبنا وقواه الوطنية يجعل الأمر أكثر من ممكن، إضافة إلى تعاون جدّي بين السلطات المحلية العربية في البلاد والأحزاب والحركات السياسية واللجان الشعبية كمركبات أساسية للجنة المتابعة العليا، وكافة الفعاليات والأنشطة الأهلية والثقافية الفاعلة في مجتمعنا العربي الفلسطيني.




كلمات متعلقة

زيارات, تضامنية, للعراقيب, والنقب, طيلة, فترة, مكوث, المناضل, الطوري, في, السجن,

تابعونــا

اجتماع كبير لحزب كلنا برعاية وزير المالية والنائب أكرم حسون اجتماع كبير لحزب كلنا برعاية وزير المالية والنائب أكرم حسون 2019-01-16 | 18:24:28

اقيم يوم أمس في مدينة الخضيرة اجتماع هائل لحزب "كلنا" برعاية وزير المالية موشيه...

تأجيل مباراة اتحاد ابناء سخنين ومكابي حيفا بسبب العاصفة تأجيل مباراة اتحاد ابناء سخنين ومكابي حيفا بسبب العاصفة 2019-01-16 | 18:19:01

قرر الاتحاد العام لكرة القدم تأجيل مباراة ثمن نهائي كأس الدولة والتي كان من...

أمطار وثلوج ورياح شديدة...عاصفة قوية تضرب البلاد أمطار وثلوج ورياح شديدة...عاصفة قوية تضرب البلاد 2019-01-16 | 18:16:35

تضرب البلاد منذ ساعات ما بعد الظهر اليوم الاربعاء عاصفة قوية , حيث تشهد جميع...

أريحا - الأشغال الشاقة 15 سنة لمدان بتهمة القتل العمد أريحا - الأشغال الشاقة 15 سنة لمدان بتهمة القتل العمد 2019-01-16 | 15:02:25

أدانت محكمة الجنايات الكبرى المنعقدة في أريحا برئاسة القاضي مهند العارضة وعضوية...

استراليا- العثور على جثة الشابة اية سعيد مصاروة (23 عاما) من باقة الغربية وشبهات لجريمة قتل والشرطة تحقق استراليا- العثور على جثة الشابة اية سعيد مصاروة (23 عاما) من باقة الغربية وشبهات لجريمة قتل والشرطة تحقق 2019-01-16 | 13:41:03

عثر اليوم الاربعاء على جثة الشابة اية سعيد مصاروة (23 عاما) من سكان مدينة باقة...

حضور واسع في أكبر برنامج تطريز فلسطيني في الناصرة حضور واسع في أكبر برنامج تطريز فلسطيني في الناصرة 2019-01-16 | 13:35:35

نظم يوم السبت 12.1.2019 برنامج التطريز الفلسطيني "ستي الها ثوب وشال"، بتنظيم دائرة...

رئيس مجلس دير الاسد-الحديث عن هدم منزل عار عن الصحة رئيس مجلس دير الاسد-الحديث عن هدم منزل عار عن الصحة 2019-01-16 | 13:32:49

جاء في بيان صادر عن احمد ذباح رئيس المجلس المحلي في قرية دير الاسد اليوم الاربعاء...

صور - القدس تستكمل استعداداتها لاستقبال العاصفة والثلوج صور - القدس تستكمل استعداداتها لاستقبال العاصفة والثلوج 2019-01-16 | 13:29:23

قررت بلدية القدس انهاء اليوم الدراسي اليوم في الساعة الثالثة من بعد الظهر. ويأتي...

الطّالبة ندين سلامة من الكليّة الأرثوذكسيّة العربيّة تتأهّل للمرحلة النّهائيّة في أولمبيادة البيوتكنولوجيا القطريّة الطّالبة ندين سلامة من الكليّة الأرثوذكسيّة العربيّة تتأهّل للمرحلة النّهائيّة في أولمبيادة البيوتكنولوجيا القطريّة 2019-01-16 | 13:02:36

شاركت الطالبة ندين سلامة التي تدرس في الصّفّ الثاني عشر في الكليّة الأرثوذكسيّة...

مصرع 8 مواطنين عرب بحوادث الطرق منذ بداية 2019 مصرع 8 مواطنين عرب بحوادث الطرق منذ بداية 2019 2019-01-16 | 11:49:17

بدأ عام 2019 قبل أقلّ من أسبوعين، وقد قُتل عشرة أشخاص في حوادث طرق خلال هذه الفترة...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids شعارات مظاهرة الناصرة ساحة شهاب الدين الاسير بلال كايد نابلس فلسطيني اداري سجن مجدي الخطيب من مدينة عرابه اعتقال حركة اسلامية شق شمالي محطور تنظيم شبهة انتماء ابعاد عن القدس احتراق بيت في كفر قاسم اضرار جسيمة في الممتلكات دون اصاباتاحتراق سيارة شارع عكا المكر دون اصابات اضرار جسيمة اطفاءام الفحم بيت مهجور حريق اندلاع النيران اضرار دون اصابات تذكر حي المحاجنة اطفاء اخماد مسجد الجزار عكا احتراق مصلى النساء انطلاق بدء اعمال الترميم عمالحريق حرش هائل قرب قرية الرامة النيران البيوت الاهالي اطفاء طائرة محمد دحلان فيسبوك وفاة تضارب أنباء القيادي في حجركة فتح زيارة خلال المغربشجار مفرقعات كفر مندا فيديو شاهدوا شبان قرية شرطة تحقق نافورة الشهداء مدينة الناصرة تدشين حفل مشاركة واسعة علي سلام طلاب الثانوية الشاملة في كفر قاسم يبدعون بالمناظرة الطلابيةمصرع عامل دير حنا مجدي سالم زخرون يعكوف ورشة بناء سقط ارتفاع شاهق معجان ميخائيل كيبوتس شاب اسعاف شرطة ادارة فريق ابناء اللد تشجيع الجمهور تحقيق الارتقاء الى مصاف الدرجة العليا ضبط 600 دولار مزيفة المركز حولون الشرطة اوراق مداهمة بيت تمديد اعتقال مظاهرات شبان عرب مظاهرات القاء حجارة الناصرة طمرة شفاعمرو
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com